Sự thật vụ sinh viên bị trói và cướp tài sản trong KTX ĐH Quốc gia: Nam sinh nói dối, có quan hệ tình cảm với đối tượng

Xã hội 23/02/2022 09:28

Công an thành phố Dĩ An (Bình Dương) cho biết không có vụ cướp nào trong ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM, đây toàn bộ là vở kịch do nam sinh này dựng lên.

Dẫn tin từ Zing News, liên quan đến vụ việc một nam sinh bị cướp trói tay lấy tài sản trong KTX đại học Quốc Gia, ngày  23/2, Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, cho biết đơn vị này đã có kết luận vụ nam sinh viên bị cướp tài sản trong cầu thang bộ ở ký túc xá khu B, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Theo đó, qua quá trình điều tra, công an xác định nam sinh này nói không đúng sự thật và không có vụ cướp nào xảy ra trong ký túc xá, toàn bộ vụ việc xảy ra trong đoạn clip được đăng tải đều là do nam sinh viên này tự dựng lên câu chuyện. Theo thông tin trên Doanh Nghiệp và Tiếp Thị, Công TP. Dĩ An cho biết thêm rằng nam sinh viên và đối tượng có quan hệ tình cảm.

Sự thật vụ sinh viên bị trói và cướp tài sản trong KTX ĐH Quốc gia: Nam sinh nói dối, có quan hệ tình cảm với đối tượng - Ảnh 1
Nam sinh kiểm tra lại tài sản sau khi khai mình vừa bị cướp. (Ảnh cắt từ clip) 

Trước đó, tối 21/2, trên các diễn đàn MXH truyền tay nhau đoạn video một nam sinh được cho là tìm thấy sau khi bị cướp tài sản ở tòa nhà B04, ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM. Theo chia sẻ trong đoạn clip, sau khi nghe tiếng truy hô, một số bảo vệ và sinh viên đến nơi thì phát hiện 1 nam sinh ngồi bên trong phía cầu thang bộ trên người chỉ mặc một chiếc quần đùi, tay bị trói.

Sau khi được mọi người xung quanh và bảo vệ cắt dây trói ở tay, nam sinh này kể lại việc mình vừa bị cướp: "Con không nhớ mặt, con vừa đi bộ và bước ra lầu 2 là bị bịt miệng lại rồi bị lôi vào trong cầu thang thoát hiểm. Nó giật ba lô của con, con vừa la lên là nó lấy của con cái điện thoại thôi, ví thì còn", nam sinh viên nói với bảo vệ trong video.

Sự thật vụ sinh viên bị trói và cướp tài sản trong KTX ĐH Quốc gia: Nam sinh nói dối, có quan hệ tình cảm với đối tượng - Ảnh 2
Bảo vệ toà nhà phát hiện nam sịnh bị trói. (Ảnh cắt từ clip)

Nam sinh này còn mô tả cho biết rằng do khu vực cầu thang quá tối, không có điện nên không nhìn rõ mặt đối tượng chỉ có thể hình dung là người "cao cao, ốm ốm". Nam sinh này cũng cho biết bị lôi vào khu vực tầng 2, tuy nhiên sau khi bị đối tượng trói tay, cướp giật đã cố gắng đi men theo thang bộ lên khu vực có điện sáng để kêu cứu, nhờ sự giúp đỡ.

Đại diện Ban quản lý ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM cho biết clip trên được quay tại nhà nhà B4 của ký túc xá khu B.

 

 

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