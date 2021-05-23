Vụ nam công nhân chết thảm khiến vợ khóc ngất ở Củ Chi: Phát hiện 5 người chở nhau vào bãi đất trống có biểu hiện đáng ngờ

Xã hội 23/05/2021 14:39

Án mạng có nhiều tình tiết đáng nghi ngờ, khi phát hiện 5 người chở nhau trên 2 xe máy vào một khu vực bãi đất trống, sau đó 4 người đi. Đến sáng hôm sau người dân phát hiện 1 người đàn ông đã chết nằm trong bãi đất này.

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, 11 giờ trưa ngày 22/5, Công an quận 12 đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân một người đàn ông chết trong bãi đất trống, nghi có dấu hiệu án mạng.

Theo thông tin ban đầu, sáng sớm cùng ngày, một người phụ nữ ra bãi đất trống ven đường Vườn Lài, thuộc khu phố 2, phường An Phú Đông, quận 12 để đi vệ sinh thì phát hiện một người đàn ông nằm chết bên cạnh những ống bi làm cống bằng bê tông, bên cạnh là một số ly nước và vũng máu.

an mang 1
Hiện trường vụ án - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Người phụ nữ đã nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng. Nhận thông tin, các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt phong toả hiện trường, lấy lời hai các nhân chứng. Danh tính nạn nhân được xác định là anh T.L. (37 tuổi, quê Trà Vinh, tạm trú và làm công nhân ở huyện Củ Chi). 

an mang 2
Vợ của nạn nhân khóc ngất khi thấy thi thể chồng - Ảnh: Công an TP.HCM

Trích xuất camera, công an phát hiện lúc 21 giờ 30 tối ngày 21/5, có 5 người đi trên xe 2 xe máy chạy vào khu vực này, trong đó có nạn nhân ngồi giữa trên một chiếc xe máy chở 3. Hiện chưa rõ nạn nhân chết ở đây hay chết ở chỗ khác được chở tới đây bỏ.

Cũng trong sáng ngày hôm qua 22/5, công an đã liên hệ với vợ nạn nhân từ huyện Củ Chi lên để nhận dạng và cung cấp lời khai để phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc hiện vẫn đang được tiến hành điều tra làm rõ.

Tìm ra danh tính người duy nhất dám liều mình giúp đỡ tài xế taxi khống chế tên giết người bị truy nã ở Hà Nội

Tìm ra danh tính người duy nhất dám liều mình giúp đỡ tài xế taxi khống chế tên giết người bị truy nã ở Hà Nội

Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng đã tìm ra thông tin của người dân giúp đỡ tài xế taxi bắt giữ tên cướp vào hồi 16/5 vừa qua.

Xem thêm
Từ khóa:   giết người án mạng giết người ở TP.HCM

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 58 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 2 giờ 28 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1