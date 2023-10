Án mạng có nhiều tình tiết đáng nghi ngờ, khi phát hiện 5 người chở nhau trên 2 xe máy vào một khu vực bãi đất trống, sau đó 4 người đi. Đến sáng hôm sau người dân phát hiện 1 người đàn ông đã chết nằm trong bãi đất này.

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, 11 giờ trưa ngày 22/5, Công an quận 12 đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân một người đàn ông chết trong bãi đất trống, nghi có dấu hiệu án mạng.

Theo thông tin ban đầu, sáng sớm cùng ngày, một người phụ nữ ra bãi đất trống ven đường Vườn Lài, thuộc khu phố 2, phường An Phú Đông, quận 12 để đi vệ sinh thì phát hiện một người đàn ông nằm chết bên cạnh những ống bi làm cống bằng bê tông, bên cạnh là một số ly nước và vũng máu.

Hiện trường vụ án - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Người phụ nữ đã nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng. Nhận thông tin, các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt phong toả hiện trường, lấy lời hai các nhân chứng. Danh tính nạn nhân được xác định là anh T.L. (37 tuổi, quê Trà Vinh, tạm trú và làm công nhân ở huyện Củ Chi).

Vợ của nạn nhân khóc ngất khi thấy thi thể chồng - Ảnh: Công an TP.HCM

Trích xuất camera, công an phát hiện lúc 21 giờ 30 tối ngày 21/5, có 5 người đi trên xe 2 xe máy chạy vào khu vực này, trong đó có nạn nhân ngồi giữa trên một chiếc xe máy chở 3. Hiện chưa rõ nạn nhân chết ở đây hay chết ở chỗ khác được chở tới đây bỏ.

Cũng trong sáng ngày hôm qua 22/5, công an đã liên hệ với vợ nạn nhân từ huyện Củ Chi lên để nhận dạng và cung cấp lời khai để phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc hiện vẫn đang được tiến hành điều tra làm rõ.

