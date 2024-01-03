Vụ cô giáo bị học sinh nhốt, ném dép ở Tuyên Quang: Cảnh cáo, chuyển công tác Hiệu trưởng, kỷ luật cô giáo

Theo kết quả kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm đạo đức trong cơ sở giáo dục, Trường THCS Văn Phú, huyện Sơn Dương của UBND tỉnh Tuyên Quang, sự việc xảy ra vào khoảng 10h30 ngày 29-11-2023. Cụ thể, khi cô P.T.H. dạy hết tiết 4 môn âm nhạc tại lớp 6A, một số em học sinh lớp 7C sang lớp 6A, dồn cô vào góc lớp, có phát ngôn và hành vi thiếu chuẩn mực đối với cô (nói tục, có hành vi xúc phạm giáo viên, quay video và đăng tải lên mạng xã hội).

Theo báo Tuổi Trẻ đưa tin, lãnh đạo UBND tỉnh Tuyên Quang xác nhận đã có kết quả kiểm tra, xử lý sự việc "cô giáo bị học sinh nhốt, xúc phạm, ném dép" xảy ra tại Trường THCS Văn Phú, huyện Sơn Dương. UBND tỉnh Tuyên Quang đã có báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngày 6-12-2023, UBND huyện Sơn Dương đã tạm đình chỉ chức vụ và công tác đối với ông Nguyễn Duy Sáng, hiệu trưởng Trường THCS Văn Phú, thời gian đình chỉ công tác là 15 ngày (từ ngày 7-12 đến hết ngày 21-12-2023).

Ngay sau khi nắm thông tin, chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành các văn bản chỉ đạo các ngành chức năng và UBND huyện Sơn Dương khẩn trương kiểm tra, làm rõ nguyên nhân sự việc; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Ngày 9-12-2023, UBND xã Văn Phú và nhà trường đã tổ chức hội nghị phụ huynh học sinh các lớp liên quan để làm rõ những hành vi vi phạm của học sinh.

Kết quả kiểm tra, xác minh, UBND tỉnh Tuyên Quang xác nhận tập thể lãnh đạo nhà trường chưa có biện pháp hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đơn vị theo đúng chức trách thẩm quyền được giao.

Học sinh cầm dép ném vào cô giáo ở Tuyên Quang. Ảnh: Báo Dân Trí.

Tập thể lãnh đạo nhà trường chưa nắm chắc tình hình tư tưởng của giáo viên và học sinh; công tác quản lý, giáo dục đạo đức học sinh chưa phát huy hiệu quả tích cực, còn có học sinh vi phạm đạo đức, xúc phạm nhân phẩm, thân thể đối với giáo viên, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục nhà trường và của ngành.

Đồng thời, tập thể lãnh đạo nhà trường không kịp thời báo cáo sự việc đến các cơ quan chức năng để xem xét, xử lý.

UBND tỉnh Tuyên Quang đề nghị tập thể lãnh đạo nhà trường tự kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc trong tập thể lãnh đạo, quản lý nhà trường.

Ông Nguyễn Duy Sáng, hiệu trưởng Trường THCS Văn Phú, với trách nhiệm là người đứng đầu đơn vị trường học, chưa chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị theo đúng chức trách, thẩm quyền được giao, chưa phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, để tập thể cán bộ, giáo viên mất đoàn kết nội bộ trong cơ quan và giữa giáo viên với học sinh.

Biện pháp chỉ đạo trong công tác quản lý, giáo dục đạo đức học sinh còn hạn chế, để học sinh có hành vi vi phạm đạo đức, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm, thân thể giáo viên H.

Ông Sáng giải quyết, xử lý sự việc chưa kịp thời, không dứt điểm; không báo cáo kịp thời sự việc xảy ra đến các cơ quan chức năng để dẫn đến học sinh chia sẻ, đăng tải video sự việc lên các trang mạng xã hội gây hậu quả nghiêm trọng, khiến dư luận xã hội bức xúc, ảnh hưởng rất lớn đến uy tín, danh dự của cơ quan tổ chức và của ngành giáo dục.

Ngày 25-12-2023, chủ tịch UBND huyện Sơn Dương ban hành quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Duy Sáng bằng hình thức cảnh cáo.

UBND huyện Sơn Dương thực hiện điều chuyển ông Nguyễn Duy Sáng nhận nhiệm vụ mới phù hợp; điều động ông Nguyễn Tiến Quyền, hiệu trưởng Trường THCS Vân Sơn, đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ hiệu trưởng Trường THCS Văn Phú.

Cô H. đã có phát ngôn không chuẩn mực với đồng nghiệp và học sinh; ngôn ngữ, ứng xử chưa đảm bảo tính sư phạm. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ.

Với cô giáo P.T.H., theo kết quả kiểm tra của UBND tỉnh Tuyên Quang, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại trường, cô H. đã có phát ngôn không chuẩn mực với đồng nghiệp và học sinh; ngôn ngữ, ứng xử chưa đảm bảo tính sư phạm.

Trong sự việc xảy ra ngày 29-11-2023 tại nhà trường, bản thân cô có phát ngôn xúc phạm đến học sinh; có hành vi cầm giày đuổi theo và vung tay về phía học sinh (các video clip được đăng tải trên mạng xã hội Facebook và TikTok).

Như Dân Trí phản ánh, trước đó, khoảng 10h30 sáng 29/11, khi bắt đầu tiết âm nhạc ở lớp 7C, Trường THCS Vạn Phúc, một số học sinh xin ra ngoài nhưng cô P.T.H không cho.

Một số em phản kháng, làm ồn và gây rối trong giờ học. Hết tiết học, cô giáo chuyển sang dạy lớp 6A thì một số học sinh lớp 7C đi sang, nói tục, xúc phạm, quay video đăng lên Facebook.

Những vật dụng học sinh ném vào cô giáo. Ảnh: Báo Dân Trí.

Địa phương đã khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc xảy ra tại Trường Trung học cơ sở Văn Phú, huyện Sơn Dương nêu trên; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương cũng tạm đình chỉ chức vụ và công tác đối với ông Nguyễn Duy Sáng, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Văn Phú 15 ngày (từ ngày 7/12 đến hết ngày 21/12).

Ngày 9/12, Ủy ban nhân dân xã Văn Phú và nhà trường đã tổ chức Hội nghị phụ huynh học sinh các lớp liên quan để làm rõ những hành vi vi phạm của học sinh.

UBND tỉnh Tuyên Quang đánh giá hành vi của một số học sinh trong sự việc là "không đúng mực, vô lễ với giáo viên", đồng thời chỉ đạo xử lý nghiêm khi để xảy ra sự việc.