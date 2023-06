Theo báo Lao Động, ngày 3/7, lãnh đạo UBND phường Đại Kim cho biết chính quyền địa phương đã nắm bắt được thông tin. Công an phường Đại Kim đang xác minh vụ việc.

Ông hàng xóm gõ cửa, gửi thư giữa đêm - Ảnh: Lao Động

Theo báo Công an nhân dân, nạn nhân trong vụ việc tên là Đ.M.P.. Công an phường đã làm việc với nạn nhân, đồng thời tiến hành trích xuất camera; xác định người gửi thư cho cô gái trẻ xin "ngủ cùng” là một người đàn ông gần... 80 tuổi.

Đến ngày 2/7, cô gái đã có đơn đề nghị đến Công an phường Đại Kim xin rút đơn trình báo. Nội dung đơn nêu rõ: Vào ngày 1/7, nạn nhân Đ.M.P có lên Công an phường Đại Kim trình báo sự việc xảy ra vào đêm 28/6, một người đàn ông lạ mặt có hành vi quấy rối tình dục đối với P bằng hình thức viết thư xin "ngủ cùng”. P nhận thấy sự việc chưa ảnh hưởng đến bản thân nhiều nên xin rút đơn trình báo, không xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Đồng thời, mong muốn cơ quan Công an có biện pháp răn đe, giáo dục đối với người đàn ông để không có sự việc tương tự diễn ra. Nạn nhân cũng cam kết gỡ các bài đăng vụ việc trên mạng xã hội và khẳng định đã viết đơn một cách tự nguyện, không bị ép buộc gì.