Trên mạng xã hội lan truyền thông tin về bức thư “xin ngủ cùng” của một người đàn ông gửi cho cô gái trẻ ở Hà Nội. Mới đây, cơ quan chức năng đã thông tin về vụ việc.

Theo Tiền Phong, trước đó, ngày 2/7, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện dòng trạng thái của cô gái trẻ chia sẻ về việc có một người đàn ông bỏ bức thư viết tay vào nhà với nội dung “xin ngủ cùng”. Theo chia sẻ, cô gái cho biết người này đã gọi cửa nhiều lần “em ơi” và nhét bức thư vào trong. Người này cũng biết thời điểm trên gia đình cô gái đang vắng nhà. Nội dung bức thư : "Chào em, anh là hàng xóm nhà em ở cạnh quán nước bên trái. Anh muốn đêm nay ngủ với em tý. Khoảng 30 phút. Anh gửi em 2 triệu…Bây giờ đọc xong, em làm theo anh dặn nhé. Anh đang chờ ở ngoài…”

Bức thư viết tay - Ảnh: Tiền Phong Sau khi đọc xong bức thư, cô gái đã nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm và gọi điện cho bố mẹ. Được biết, sự việc xảy ra ở phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội. Gia đình cô gái cũng đã trình báo tới cơ quan chức năng sở tại. Theo báo Lao Động, ngày 3/7, lãnh đạo UBND phường Đại Kim cho biết chính quyền địa phương đã nắm bắt được thông tin. Công an phường Đại Kim đang xác minh vụ việc.

Ông hàng xóm gõ cửa, gửi thư giữa đêm - Ảnh: Lao Động Theo báo Công an nhân dân, nạn nhân trong vụ việc tên là Đ.M.P.. Công an phường đã làm việc với nạn nhân, đồng thời tiến hành trích xuất camera; xác định người gửi thư cho cô gái trẻ xin "ngủ cùng” là một người đàn ông gần... 80 tuổi. Đến ngày 2/7, cô gái đã có đơn đề nghị đến Công an phường Đại Kim xin rút đơn trình báo. Nội dung đơn nêu rõ: Vào ngày 1/7, nạn nhân Đ.M.P có lên Công an phường Đại Kim trình báo sự việc xảy ra vào đêm 28/6, một người đàn ông lạ mặt có hành vi quấy rối tình dục đối với P bằng hình thức viết thư xin "ngủ cùng”. P nhận thấy sự việc chưa ảnh hưởng đến bản thân nhiều nên xin rút đơn trình báo, không xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Đồng thời, mong muốn cơ quan Công an có biện pháp răn đe, giáo dục đối với người đàn ông để không có sự việc tương tự diễn ra. Nạn nhân cũng cam kết gỡ các bài đăng vụ việc trên mạng xã hội và khẳng định đã viết đơn một cách tự nguyện, không bị ép buộc gì.

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