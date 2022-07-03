Vụ cô gái bị ông hàng xóm gần 80 tuổi viết thư xin 'ngủ cùng': Nạn nhân bất ngờ rút đơn kiện

Xã hội 03/07/2022 16:13

Trên mạng xã hội lan truyền thông tin về bức thư “xin ngủ cùng” của một người đàn ông gửi cho cô gái trẻ ở Hà Nội. Mới đây, cơ quan chức năng đã thông tin về vụ việc.

Theo Tiền Phong, trước đó, ngày 2/7, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện dòng trạng thái của cô gái trẻ chia sẻ về việc có một người đàn ông bỏ bức thư viết tay vào nhà với nội dung “xin ngủ cùng”. Theo chia sẻ, cô gái cho biết người này đã gọi cửa nhiều lần “em ơi” và nhét bức thư vào trong. Người này cũng biết thời điểm trên gia đình cô gái đang vắng nhà.

Nội dung bức thư : "Chào em, anh là hàng xóm nhà em ở cạnh quán nước bên trái. Anh muốn đêm nay ngủ với em tý. Khoảng 30 phút. Anh gửi em 2 triệu…Bây giờ đọc xong, em làm theo anh dặn nhé. Anh đang chờ ở ngoài…”

Vụ cô gái bị ông hàng xóm gần 80 tuổi viết thư xin 'ngủ cùng': Nạn nhân bất ngờ rút đơn kiện - Ảnh 1
Bức thư viết tay - Ảnh: Tiền Phong

Sau khi đọc xong bức thư, cô gái đã nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm và gọi điện cho bố mẹ. Được biết, sự việc xảy ra ở phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội. Gia đình cô gái cũng đã trình báo tới cơ quan chức năng sở tại.

Theo báo Lao Động, ngày 3/7, lãnh đạo UBND phường Đại Kim cho biết chính quyền địa phương đã nắm bắt được thông tin. Công an phường Đại Kim đang xác minh vụ việc.

Vụ cô gái bị ông hàng xóm gần 80 tuổi viết thư xin 'ngủ cùng': Nạn nhân bất ngờ rút đơn kiện - Ảnh 2
Ông hàng xóm gõ cửa, gửi thư giữa đêm - Ảnh: Lao Động

Theo báo Công an nhân dân, nạn nhân trong vụ việc tên là Đ.M.P.. Công an phường đã làm việc với nạn nhân, đồng thời tiến hành trích xuất camera; xác định người gửi thư cho cô gái trẻ xin "ngủ cùng” là một người đàn ông gần... 80 tuổi.

Đến ngày 2/7, cô gái đã có đơn đề nghị đến Công an phường Đại Kim xin rút đơn trình báo. Nội dung đơn nêu rõ: Vào ngày 1/7, nạn nhân Đ.M.P có lên Công an phường Đại Kim trình báo sự việc xảy ra vào đêm 28/6, một người đàn ông lạ mặt có hành vi quấy rối tình dục đối với P bằng hình thức viết thư xin "ngủ cùng”. P nhận thấy sự việc chưa ảnh hưởng đến bản thân nhiều nên xin rút đơn trình báo, không xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Đồng thời, mong muốn cơ quan Công an có biện pháp răn đe, giáo dục đối với người đàn ông để không có sự việc tương tự diễn ra. Nạn nhân cũng cam kết gỡ các bài đăng vụ việc trên mạng xã hội và khẳng định đã viết đơn một cách tự nguyện, không bị ép buộc gì.

Hai nhóm thanh niên hỗn chiến kinh hoàng bằng súng tự chế, 5 người thương vong

Hai nhóm thanh niên hỗn chiến kinh hoàng bằng súng tự chế, 5 người thương vong

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ vụ việc 2 nhóm thanh niên trú ở địa bàn tỉnh sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn.

Xem thêm
Từ khóa:   ông hàng xóm Hà Nội hàng xóm xin ngủ cùng cô gái

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 27 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 27 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 6 giờ 53 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 27 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 27 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 42 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 9 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?