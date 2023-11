Vụ chồng đâm chết người để giải cứu vợ bị bắt cóc thu hút đông đảo sự quan tâm của dư luận. Hiện em trai người vợ đã đến công an đầu thú.

Liên quan đến vụ chồng đâm chết người để giải cứu vợ bị bắt cóc, chiều 17/11, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết nghi can Nguyễn Thanh Nhựt (21 tuổi, ở xã Long An, huyện Long Hồ) đã ra đầu thú.

Đáng chú ý, Nhựt là em trai chị Võ Thị Thuý H. (SN 1991, nạn nhân bị bắt cóc lên xe). Đối tượng này được xác định tham gia trực tiếp vào vụ bắt cóc. Hiện công an đang tích cực lấy lời khai của những người liên quan để điều tra làm rõ vụ việc.

Như đã đưa tin, sau khi tiến hành điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long đã xác định được danh tính 6 đối tượng đến quán cà phê bắt cóc chị H. (SN 1991) lên chiếc xe ô tô.

Hiện trường vụ chồng đâm chết người để giải cứu vợ bị bắt cóc - Ảnh: Internet

Nhóm này do chính mẹ ruột chị H. là bà Võ Thị Kim Chi (53 tuổi) thuê từ Vũng Tàu về Vĩnh Long bắt con gái. Nguyên nhân được cho là vì bà Chi không muốn con gái sống chung với chồng là anh Trần Ngoại Giao (SN 1990).

Trong lúc nhóm người này ép chị H. lên xe ô tô, anh Giao phát hiện và lao ra cứu vợ thì bị xịt hơi cay dẫn đến xô xát.

Anh Giao đã đâm 1 người chết và 2 người bị thương. Người chồng sau đó cũng ra công an đầu thú. Vụ việc đang được điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

