Vợ mất chồng, con vừa sinh đã thành trẻ mồ côi: Nỗi đau người ở lại sau tai nạn giao thông

Xã hội 13/01/2018 13:49

Tai nạn giao thông từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh với nhiều gia đình. Ngoài thiệt hại lớn về tài sản, tai nạn giao thông còn để lại nỗi đau khôn nguôi cho những người ở lại.

Mới đây, một người dùng Facebook tên L.K.N đã chia sẻ câu chuyện đau thương của gia đình người bạn mình khiến cư dân mạng không cầm được nước mắt.

Vợ mất chồng, con vừa sinh đã thành trẻ mồ côi: Nỗi đau người ở lại sau tai nạn giao thông - Ảnh 1
Hình ảnh đau thương trong đám tang khiến nhiều người không cầm được nước mắt - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, bạn của anh bị một thanh niên say rượu tông chết khi đang trên đường vào thăm vợ sinh con trong bệnh viện.

Vợ mất chồng, con vừa sinh đã thành trẻ mồ côi: Nỗi đau người ở lại sau tai nạn giao thông - Ảnh 2
Bài chia sẻ của L.K.N - Ảnh chụp màn hình

“Hôm nay tôi tiễn bạn lên đường!

Chăn ấm đệm êm nó không nằm, giờ đây nó nằm một mình lạnh lẽo thế này đây. Bạn tôi đấy các bạn à.

Cái buổi chiều định mệnh ấy. Vợ nó gọi điện trở dạ chuẩn bị sinh, nó vội vàng từ chỗ làm về chăm vợ. Trên đường về nó bị tai nạn giao thông rồi ra đi. Nó ra đi chỉ vì một thằng say rượu đi ngược chiều gây ra.

Đứa con vừa lọt lòng, nó còn chưa được nhìn thấy mặt, vợ vừa sinh con cũng chưa biết được mình đã mất chồng mãi mãi.

Thế đấy! Thằng uống rượu thì sướng cái mồm. Còn hậu quả thì gia đình bạn tôi phải gánh, đứa con sinh ra không biết mặt bố, vợ thì mất chồng..

Chỉ mong rằng đến 1 ngày nào đó rượu, bia cũng sẽ bị cấm như ma túy thì tốt biết bao”.

Theo chia sẻ của L.K.N, nguyên nhân vụ tai nạn là do một thanh niên say rượu đi ngược chiều tông phải. Đáng ra hôm đó phải là ngày hạnh phúc của gia đình người bạn, nhưng ai ngờ chỉ vì sự say xỉn của một thanh niên khi tham gia giao thông mà người vợ phải mất chồng, đứa con vừa mới chào đời đã phải chịu cảnh mồ côi cha.

Sau khi được chia sẻ trên một fanpage lớn, câu chuyện đã thu hút rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng.

Vợ mất chồng, con vừa sinh đã thành trẻ mồ côi: Nỗi đau người ở lại sau tai nạn giao thông - Ảnh 3
Một số bình luận của cư dân mạng bày tỏ sự bức xúc trước sự thiếu ý thức của nhiều người khi tham gia giao thông - Ảnh chụp màn hình

“Nhìn đi anh, rồi sau này uống ít lại. Bạn anh không thể ngồi tù thay anh, bị thương thay anh hoặc nằm viện thay anh, nếu anh uống bia rượu rồi xảy ra chuyện được đâu. Mất mặt đàn ông cũng được, còn sống mới quan trọng. Không có anh, tụi nó vẫn sống, chỉ có gia đình anh là tan nát thôi. Nên bớt bớt bia rượu lại. Bạn tốt sẽ không ép uống, còn bè mới ép, mới khích. Bè có hay không, không quan trọng, gia đình mạng sống là thứ tồn tại duy nhất”, cô gái tên N.H nhắn nhủ đến người yêu của mình cũng như những thanh niên khác.

“Hậu quả rượu bia mang lại chẳng ai không biết nhưng ai ai cũng nghĩ nó chừa mình ra. Khi nào bia rượu vẫn là thước đo độ vui buồn, sự nhiệt tình, chân thành thì vẫn có những chuyện buồn xảy ra thôi”, M.P bình luận.

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Từ khóa:   mạng xã hội tai nạn giao thông tử vong vì tai nạn giao thông

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