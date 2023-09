Liên quan đến vụ việc nam thanh niên 18 tuổi sàm sỡ bé gái 6 tuổi sau khi vào nhà xin nước, trao đổi với báo chí vào hôm nay (8/7), Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết đơn vị này đang tạm giữ đối tượng Trần Văn Lâm (18 tuổi, ngụ bản Đồng Tân, xã Thạch Ngàn) để điều tra hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Hiện cơ quan công an đã đưa bé Q. đi giám định sức khỏe. Khi có kết quả giám định, cơ quan công an sẽ xử lý hành vi của đối tượng Trần Văn Lâm theo đúng quy định của pháp luật.

Thời gian qua xảy ra nhiều vụ dâm ô, xâm hại trẻ em khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Cụ ông 63 tuổi dâm ô bé gái 7 tuổi

Cách đây không lâu, tại TP.HCM đã xảy ra một vụ dâm ô trẻ em khiến dư luận vô cùng bức xúc. Cụ thể, vào tối 12/5 ông Ngô Ngọc An (sinh năm 1956, ngụ quận Bình Tân) đã dùng tay kéo váy bé gái 7 tuổi (gần nhà) để sờ mó. Chưa dừng lại ở đó, người đàn ông này còn cho bé gái ngồi lên đùi mình rồi tiếp tục sờ soạng khắp đùi, ngực và ôm hôn nạn nhân. Phát hiện vụ việc, người dân xung quanh đã vây bắt, đánh đối tượng này rồi trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Người đàn ông 63 tuổi dâm ô bé gái 7 tuổi bị người dân phát hiện - Ảnh: Internet

Ngay khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã có mặt để điều tra và trích xuất camera. Sau khi xác định ông An có hành vi dâm ô trẻ em, cơ quan công an đã bắt tạm giam đối tượng để điều tra.