Vào nhà xin nước, nam thanh niên bế bé gái 6 tuổi ra vườn giở trò đồi bại mặc nạn nhân khóc lóc van xin

Xã hội 08/07/2019 11:57

Sau khi vào nhà xin nước, Lâm sàm sỡ bé gái 6 tuổi mặc nạn nhân khóc lóc, van xin. Hiện cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Liên quan đến vụ việc nam thanh niên 18 tuổi sàm sỡ bé gái 6 tuổi sau khi vào nhà xin nước, trao đổi với báo chí vào hôm nay (8/7), Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết đơn vị này đang tạm giữ đối tượng Trần Văn Lâm (18 tuổi, ngụ bản Đồng Tân, xã Thạch Ngàn) để điều tra hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Trước đó, vào khoảng 9 giờ ngày 6/7, đối tượng Lâm cùng người thân chở vật liệu xây dựng vào bản Kẻ Tre cho khách. Trên đường đi, vì xe chết máy nên Lâm xuống xe vào nhà dân xin nước uống. Lúc này, thấy 3 đứa trẻ đang chơi ngoài sân, Lâm lại gần bắt chuyện rồi bế bé Q. (6 tuổi) ra phía sau vườn.

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Lâm sàm sỡ bé gái khi vào nhà xin nước - Ảnh minh họa: Internet

Tại đây, Lâm đã lột quần bé gái để sàm sỡ mặc nạn nhân gào khóc, cầu xin. Nghe tiếng Q. khóc, anh trai nạn nhân chạy ra xem thì phát hiện vụ việc, dùng đá ném vào người Lâm rồi hô hoán gọi người lớn đến cứu. Ngay sau đó, nam thanh niên này bị người dân khống chế.

Hiện cơ quan công an đã đưa bé Q. đi giám định sức khỏe. Khi có kết quả giám định, cơ quan công an sẽ xử lý hành vi của đối tượng Trần Văn Lâm theo đúng quy định của pháp luật.

Thời gian qua xảy ra nhiều vụ dâm ô, xâm hại trẻ em khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Cụ ông 63 tuổi dâm ô bé gái 7 tuổi

Cách đây không lâu, tại TP.HCM đã xảy ra một vụ dâm ô trẻ em khiến dư luận vô cùng bức xúc. Cụ thể, vào tối 12/5 ông Ngô Ngọc An (sinh năm 1956, ngụ quận Bình Tân) đã dùng tay kéo váy bé gái 7 tuổi (gần nhà) để sờ mó. Chưa dừng lại ở đó, người đàn ông này còn cho bé gái ngồi lên đùi mình rồi tiếp tục sờ soạng khắp đùi, ngực và ôm hôn nạn nhân. Phát hiện vụ việc, người dân xung quanh đã vây bắt, đánh đối tượng này rồi trình báo sự việc đến cơ quan công an.

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Người đàn ông 63 tuổi dâm ô bé gái 7 tuổi bị người dân phát hiện - Ảnh: Internet

Ngay khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã có mặt để điều tra và trích xuất camera. Sau khi xác định ông An có hành vi dâm ô trẻ em, cơ quan công an đã bắt tạm giam đối tượng để điều tra.

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Từ khóa:   dâm ô trẻ em

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