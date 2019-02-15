Vàng Phong Thủy Kim My gây ấn tượng mạnh cho khách hàng nhân dịp khai trương đầu năm mới

Xã hội 15/02/2019 09:02

Đặt mục tiêu và cầu mong đạt được nhiều thành công thắng lợi trong kế hoạch kinh doanh năm 2019, sáng ngày 13/02 nhằm ngày mùng 9 tết vừa qua Công ty TNHH Vàng Phong Thủy Kim My – trụ sở kinh doanh số 8 Nguyễn Văn Trỗi, P.4, TP. Vũng Tàu đã khai trương đầu năm mới nhằm phục vụ nhu cầu mua bán vàng của khách hàng.

Nhân dịp đón mừng Xuân Kỷ Hợi, thay mặt toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Vàng Phong Thủy Kim My, Tổng Giám Đốc Nguyễn Phúc Minh Hạnh đã có bài phát biểu trân trọng gửi đến toàn thể Quý khách hàng, các Đối tác lời chúc mừng năm mới cùng gia đình AN KHANG – THỊNH VƯỢNG – VẠN SỰ NHƯ Ý. 

Cũng trong ngày đầu tiên khai trương, công ty Kim My mở cửa với mong muốn mang lại được nhiều may mắn, công việc hanh thông, sức khỏe dồi dào cho khách hàng thân yêu đã sẵn sàng dành tặng 30 miếng vàng “Thần tài gõ cửa” dành tặng cho 30 vị khách may mắn đến cửa hàng mua vàng đầu tiên, đây cũng được xem là một phong tục lấy may đầu năm của nhiều người dân Việt Nam.

Vàng Kim My chính thức có mặt tại thị trường Việt Nam năm 2017 và nhanh chóng trở thành “hiện tượng” trên bản đồ Vàng Phong Thủy. Dưới sự lãnh đạo tài năng của nữ chủ nhân Nguyễn Phúc Minh Hạnh đã chấp cánh cho tên tuổi vàng Phong Thủy Kim My ngay càng vàng dội. 

Tuổi trẻ với nhiệt huyết và đam mê, nữ doanh nhân Nguyễn Phúc Minh Hạnh đã không ngừng nỗ lực trên con đường kinh doanh của mình.

Nhân dịp đầu năm mới Kỷ Hợi, được tiếp xúc với nữ giám đốc Công ty Kim My, nhiều người tỏ vẻ ngạc nhiên bởi trái ngược với diện mạo xinh đẹp, có phần dịu dàng, mỏng manh là một nữ doanh nhân đĩnh đạc, bản lĩnh và cá tính mạnh. Trong cách nói chuyện của Minh Hạnh có thể cảm nhận được tình yêu, niềm đam mê lớn dành cho công việc và con đường sự nghiệp mình theo đuổi. Thấu hiểu được giá trị của phong thuỷ ứng dụng trong đời sống, Minh Hạnh càng nâng niu mọi kết quả bao năm gầy dựng được và ngày càng quyết tâm đem đến nhiều sản phẩm chất lượng để thay đổi diện mạo làm rạng rỡ cho cuộc sống. Với Minh Hạnh, càng giúp được nhiều người tự tin hơn với những khó khăn vận hạn trong đời mình chính là đem đến cho họ cơ hội để trải nghiệm cuộc sống hạnh phúc vui vẻ.

Cũng trong năm mới Kỷ Hợi 2019, Vàng Phong Thủy Kim My còn cho ra mắt nhiều dòng sản phẩm đẹp, độc đáo, tinh xảo với mong muốn khắc họa những giá trị cùng tinh hoa văn hóa dân tộc vào chính những thiết kế của mình để giới thiệu đến với khách hàng đồng thời mong muốn khẳng định thương hiệu Vàng Kim My lên một tầm cao mới. “Ý nghĩa về sự bình yên, vẹn tròn, hạnh phúc, may mắn và tài lộc, cầu cho cuộc sống được sung túc đều được thể hiện trong từng sản phẩm thiết kế của Vàng Kim My” - nữ giám đốc xinh đẹp Minh Hạnh chia sẻ.

Trải qua hơn 3 năm hình thành và phát triển, Vàng phong thủy Kim My mang trong mình sứ mệnh giữ gìn, bảo tồn và phát huy ý nghĩa của phong thủy ứng dụng trong đời sống hàng ngày. Với sự đầu tư nghiêm túc và kết quả ngày càng được đánh giá cao của khách hàng thân thuộc, chắc chắn Vàng Kim My sẽ là sự lựa chọn hàng đầu cho những ai mong muốn có cuộc sống sung túc ấm no và an lành.

Vàng Phong Thủy Kim My gây ấn tượng mạnh cho khách hàng nhân dịp khai trương đầu năm mới - Ảnh 1

Vàng Phong Thủy Kim My gây ấn tượng mạnh cho khách hàng nhân dịp khai trương đầu năm mới - Ảnh 2Vàng Phong Thủy Kim My gây ấn tượng mạnh cho khách hàng nhân dịp khai trương đầu năm mới - Ảnh 3Vàng Phong Thủy Kim My gây ấn tượng mạnh cho khách hàng nhân dịp khai trương đầu năm mới - Ảnh 4Vàng Phong Thủy Kim My gây ấn tượng mạnh cho khách hàng nhân dịp khai trương đầu năm mới - Ảnh 5Vàng Phong Thủy Kim My gây ấn tượng mạnh cho khách hàng nhân dịp khai trương đầu năm mới - Ảnh 6

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