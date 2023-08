Tướng Công an thông tin MỚI vụ chìm cano ở Hội An: Đã có mặt ở hiện trường, khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân

Liên quan đến vụ chìm ca nô thương tâm tại biển Cửa Đại khiến 15 người tử vong và 2 người mất tích, theo báo Thanh Niên đưa tin, sáng 27/2, tại hiện trường cảng Cửa Đại (TP. Hội An, Quảng Nam), Đại tá Nguyễn Quang Nam - Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, đã huy động 37 tàu thuyền, 2 máy bay trực thăng trên không và hơn 400 người tham gia tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích còn lại.

Hiện trường vụ chìm ca nô - Ảnh: Người Lao Động

Trao đổi với PV Doanh nghiệp và Tiếp thị, Thiếu tướng Hoàng Văn Vĩnh, Phó Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự, Bộ Công an đang trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác cứu hộ, kiểm tra hiện trường, điều tra cho biết, sau khi xảy ra vụ tai nạn chìm tàu gây hậu quả nghiêm trọng, Bộ Công an đã chỉ đạo yêu cầu Công an tỉnh Quảng Nam khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân.

Đồng thời, làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan và xử lý theo đúng quy định pháp luật nếu để xảy ra sai sót.