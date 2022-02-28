Tướng Công an thông tin MỚI vụ chìm cano ở Hội An: Đã có mặt ở hiện trường, khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân

Xã hội 28/02/2022 10:34

Liên quan tới vụ chìm ca nô khiến nhiều người tử vong ở biển Cửa Đại - Quảng Nam, Thiếu tướng Hoàng Văn Vĩnh, Phó Cục trưởng Cục CSHS, Bộ Công an đã chỉ đạo, yêu cầu Công an Quảng Nam khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân.

Liên quan đến vụ chìm ca nô thương tâm tại biển Cửa Đại khiến 15 người tử vong và 2 người mất tích, theo báo Thanh Niên đưa tin, sáng 27/2, tại hiện trường cảng Cửa Đại (TP. Hội An, Quảng Nam), Đại tá Nguyễn Quang Nam - Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, đã huy động 37 tàu thuyền, 2 máy bay trực thăng trên không và hơn 400 người tham gia tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích còn lại.

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Lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân còn lại của vụ chìm ca nô - Ảnh: Dân Trí

Nói về chiếc ca nô gặp nạn, đại tá Nguyễn Quang Nam cho biết, hiện tại chiếc ca nô đã bị vỡ mũi, nước tràn vào khoang và bị mắc cạn nên chưa thể dắt vào được. Đến chiều tối, khi nước bắt đầu rút, lực lượng chức năng sẽ tiến hành rút nước khỏi ca nô và đưa ca nô vào bờ để cơ quan chức năng tìm hiểu, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

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Hiện trường vụ chìm ca nô - Ảnh: Người Lao Động

Trao đổi với PV Doanh nghiệp và Tiếp thị, Thiếu tướng Hoàng Văn Vĩnh, Phó Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự, Bộ Công an đang trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác cứu hộ, kiểm tra hiện trường, điều tra cho biết, sau khi xảy ra vụ tai nạn chìm tàu gây hậu quả nghiêm trọng, Bộ Công an đã chỉ đạo yêu cầu Công an tỉnh Quảng Nam khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân.

Đồng thời, làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan và xử lý theo đúng quy định pháp luật nếu để xảy ra sai sót.

Theo Thiếu tướng Vĩnh, tinh thần trước mắt là vẫn tập trung lực lượng tìm kiếm nạn nhân còn mất tích và giúp đỡ gia đình, thân nhân người tử nạn lo hậu sự một cách chu đáo, nghĩa tình.

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Lực lượng chức năng đưa các nạn nhân vào bờ - Ảnh: Tuổi Trẻ

Trước đó, lãnh đạo Bộ Công an đã trực tiếp chỉ đạo Cục Cảnh sát giao thông cử Tổ công tác do Cục trưởng cùng các đơn vị nghiệp vụ đến hiện trường vụ tai nạn để phối hợp cùng các lực lượng chức năng địa phương tổ chức cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm người mất tích và phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam điều tra, giải quyết vụ tai nạn.

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Đến nay, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân - Ảnh: Zing News

Như đã đưa tin trước đó, khoảng hơn 14h ngày 26/2, tàu ca nô trên đường từ đảo Cù Lao Chàm về Cửa Đại đã gặp tai nạn, lật úp. Thời điểm xảy ra tai nạn trên tàu có 39 người, trong đó có 2 trẻ em và 3 tài công. 

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