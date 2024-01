Theo thông tin cho biết, sau nhiều giờ truy lùng, công an vẫn chưa bắt giữ được nghi phạm.Qua ghi nhận của phóng viên, khu vực nghi có nghi phạm đang lẩn trốn là một khu đất rộng lớn hàng trăm ha ở ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức. Nơi đây bị che khuất bởi cây cối, cỏ hoang mọc um tùm, bên trong không có đường nhưng nhiều rạch. Bao quanh khu vực còn có các khu dân cư và các tuyến đường dân sinh, dù khá nhỏ hẹp.

Theo Báo Người Lao Động, khu vực nghi có nghi phạm giết người đang lẩn trốn là khu đất rộng hàng trăm ha nên công an đã huy động chó nghiệp vụ và sử dụng flycam để truy bắt. Suốt đêm 7-1, cả trăm lực lượng của Công an TP HCM và Công an tỉnh Long An cùng các lực lượng dân phòng vẫn đang bao vây khu vực xác định có nghi phạm giết người đang lẩn trốn.

Ngay khi xác định nghi phạm có khả năng đang chạy trốn, ẩn nấp trong khu vực này, nhiều lực lượng của Công an TP HCM và Long An cùng lực lượng dân phòng đã bao vây; các lối ra, vào đều có chốt chặn kiểm soát.

Theo Báo Dân Trí trước đó, khoảng 10h ngày 6/1, người dân nghe tiếng la hét bên trong căn nhà trên quốc lộ 22, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn.

Lúc này, họ thấy một người đàn ông rời khỏi căn nhà có dính máu ở chân, lên xe máy chạy tốc độ nhanh. Khi người dân đến kiểm tra thì phát hiện một phụ nữ bị thương nặng, dính đầy máu, nằm thoi thóp trên nền nhà. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Chiếc xe máy của người phụ nữ cũng bị lấy đi.

Bệnh nhân tử vong do vết thương quá nặng. Ảnh: Dân Trí

Bệnh nhân được chẩn đoán tử vong trước khi vào viện do tổn thương nội sọ, đa vết thương do đả thương. Phía bệnh viện đã trình báo công an về trường hợp trên.

Công an TPHCM trích xuất camera và phối hợp với phía Công an tỉnh Long An truy bắt người đàn ông liên quan vụ án mạng.