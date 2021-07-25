Tối ngày 25/7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương thông tin, tính từ 6h đến 17h ngày 25/7, Bình Dương ghi nhận 368 ca dương tính với COVID-19, nâng tổng số ca lên 1.064 ca trong 24 giờ qua.​

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, tối ngày 25/7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương thông tin, tính từ 6h đến 17h ngày 25/7, Bình Dương ghi nhận 368 ca dương tính, nâng tổng số ca lên 1.064 ca trong 24 giờ qua.​

Ảnh minh họa: Internet

Trong đó, có 324 ca phát hiện tại cơ sở y tế, 484 ca phát hiện trong khu cách ly, 135 ca trong khu phong tỏa và 121 ca qua sàng lọc cộng đồng. Cụ thể, TP.Thuận An 426 ca; thị xã Tân Uyên 211 ca; TP.Thủ Dầu Một 140 ca; thị xã Bến Cát 107 ca; huyện Bàu Bàng 87 ca; TP.Dĩ An 31 ca; huyện Bắc Tân Uyên 19 ca; huyện Dầu Tiếng 18 ca; huyện Phú Giáo 4 ca và tỉnh, thành khác 21 ca.

Ngoài ra, trong ngày Bình Dương có 201 bệnh nhân khỏi bệnh và 16 trường hợp tử vong. Tính từ đợt dịch thứ 4, tỉnh Bình Dương ghi nhận 8.010 ca mắc COVID-19; 589 bệnh nhân khỏi bệnh; 38 bệnh nhân tử vong.

Hiện, Bình Dương có 12 khu điều trị bệnh nhân COVID-19 với 3.882 bệnh nhân đang điều trị. Trong đó, có 72 phụ nữ mang thai, 44 người trên 65 tuổi, 150 người có bệnh lý nền, 95 người có diễn biến nặng. Nhân lực trực tiếp phục vụ có 120 bác sĩ, 295 điều dưỡng; cùng nhân viên y tế hỗ trợ 166 người (tổng cộng: 581 người), sử dụng 36 máy thở.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trong-24-gio-binh-duong-ghi-nhan-ky-luc-1064-ca-duong-tinh-voi-covid-19-16-benh-nhan-tu-vong-414144.html