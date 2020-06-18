Vụ cháy phòng trọ xảy ra vào rạng sáng khiến bé gái 9 tuổi và bố tử vong, người mẹ bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Trao đổi với báo chí, Công an quận Tân Phú, TP. HCM cho biết đơn vị này đã kết hợp với các đơn vị nghiệp vụ để khám nghiệm hiện trường vụ cháy phòng trọ khiến 3 người thương vong xảy ra trên địa bàn vào rạng sáng nay.

Hiện trường vụ cháy phòng trọ kinh hoàng khiến 3 người trong gia đình thương vong - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Tổ quốc, vào khoảng 1 giờ 10 phút sáng 18/6, người dân phát hiện căn phòng trọ trong hẻm đường Kênh 19/5, phường Kỳ Sơn bốc cháy. Thấy vậy, người dân ở khu vực này đã nhanh chóng hô hoán kêu gọi mọi người chữa cháy.

Bé gái 9 tuổi cùng bố được phát hiện tử vong trên gác lửng, người mẹ bị thương nặng phải nhập viện - Ảnh: Internet

Cũng theo nguồn tin trên, danh tính các nạn nhân tử vong trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng này được xác định là ông Q.V.H (45 tuổi, quê Trà Vinh), bé Q.T.V (9 tuổi), người phụ nữ bị thương là bà N.T.L (44 tuổi).

Mặc dù người dân xung quanh đã cố gắng giúp đỡ nhưng đành bất lực vì cửa khóa bên trong. Ngay khi nhận được tin về vụ cháy, lực lượng PCCC quận Tân Phú đã nhanh chóng có mặt để chữa cháy.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy phòng trọ này - Ảnh: Internet

Khi đám cháy được dập tắt, mọi người phát hiện ông H. và bé V. tử vong trên căn gác lửng của phòng trọ, bà L. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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