Theo luật sư, việc làm rõ danh tính của hung thủ gây án, xác định rõ hành vi, mức độ nhận thức điều khiển hành vi, động cơ mục đích thực hiện hành vi phạm tội, CQĐT sẽ khởi tố bị can và tiến hành bắt bị can để tạm giam trong quá trình điều tra để làm rõ các tình tiết của vụ án.

Đối tượng bỏ trốn sau khi gây án. Ảnh: Dân Trí

Bởi vậy, có thể CQĐT sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can để xử lý nghi phạm về hai tội danh là tội “Giết người” theo quy định tại Điều 123, BLHS năm 2015 với mức hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình và tội “Cướp tài sản” theo quy định tại Điều 168, BLHS năm 2015 với mức hình phạt cao nhất có thể tới 20 năm tù hoặc tù chung thân.

Trường hợp bị kết tội về cả hai tội danh, rất có thể nghi phạm sẽ phải chịu mức hình phạt chung, cao nhất là tử hình cho cả hai tội danh. Việc quyết định hình phạt cụ thể sẽ căn cứ vào quy định của BLHS, trên cơ sở đánh giá tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội và các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Khẩn cấp truy bắt đối tượng. Ảnh: PLO

Theo Báo Dân Trí trước đó, khoảng 12h ngày 6/1, nhân viên tại trạm vệ tinh cấp cứu 115 khu vực Hóc Môn đưa một phụ nữ 31 tuổi (quê huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) đến Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn trong tình trạng bị chém nhiều nhát vào người, gây đa vết thương. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhân đã hôn mê, da tím tái, chỉ số đánh tri giác (Glasgow) chỉ còn 3 điểm, đồng tử 2 bên giãn 4mm, phản xạ ánh sáng âm tính, tim và phổi không nghe được. Bệnh nhân có vết thương nham nhở vùng đầu, lộ cả xương sọ, não trái thoát dịch, nhu mô não dập nát.

Bệnh nhân được chẩn đoán tử vong trước khi vào viện do tổn thương nội sọ, đa vết thương do đả thương. Phía bệnh viện đã trình báo công an về trường hợp trên.

Cũng theo PLO, tối 8-1 và rạng sáng 9-1, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ các lực lượng thuộc Công an TP.HCM và Công an Long An tiếp tục truy tìm hung thủ giết người ở Hóc Môn được cho là đang trốn trong cánh đồng ở huyện Bến Lức, Long An.

Trong đêm, lực lượng chức năng tiếp tục truy lùng, chốt chặn, sử dụng flycam nhưng vẫn chưa phát hiện được hung thủ.

Lực lượng đã truy lùng xuyên đêm, vạch rừng tìm kiếm hung thủ. Khu rừng tiếp giáp ấp 7 - ấp 8, xã Lương Hoà chủ yếu là tràm, cây chanh, ổi, dừa... có rất nhiều cỏ dại đầy gai góc, việc tìm kiếm hết sức khó khăn trong suốt hai ngày qua.