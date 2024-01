Nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng thương tích toàn thân do áp lực vụ nổ. Ảnh: SGGP

Tại đây, các bác sĩ xác định hai bệnh nhân được chẩn đoán thủng khí quản, thủng phổi, thủng ruột, vỡ gan và tràn máu màng phổi. Trên khắp bề mặt cơ thể xuất hiện nhiều vết thủng do áp lực vụ nổ gây ra.

Các bác sĩ sau đó đã tiến hành phẫu thuật đặt nội khí quản để bệnh nhân thở máy. Cơ quan chức năng huyện Di Linh đã có mặt tại hiện trường để điều tra, xác định nguyên nhân vụ việc.

Theo Dân Trí, chỉ cần gõ từ khóa "hướng dẫn làm pháo Tết tự chế", ngay lập tức xuất hiện hàng loạt các clip dạy cách làm pháo từ pháo hoa không nổ, pháo hoa nổ tới pháo diêm tự chế, làm pháo "đơn giản đón Tết".

Tự chế pháo nổ không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn mối nguy hiểm tới tính mạng, sức khỏe và tình hình an ninh trật tự xã hội. Vậy tại sao những video này vẫn "nhan nhản" trên mạng và khi vi phạm có thể bị xử lý như thế nào?

Nguy hiểm khi tự chế pháo nổ. Ảnh: Dân Trí

Việc chế tạo, sản xuất, sử dụng nổ trái phép tiềm ẩn mối nguy hiểm khôn lường tới tính mạng, sức khỏe và tình hình an ninh, trật tự. Hậu quả các vụ nổ do pháo tự chế rất nghiêm trọng, nhẹ thì ảnh hưởng đến tinh thần, sức khỏe; nặng thì không giữ được tay chân, thương tật, mất thị lực, tàn phế suốt đời. Cần phải có sự vào cuộc đồng bộ, sát sao hơn nữa của xã hội, nhà trường, đặc biệt là gia đình trong quản lý, giáo dục con em mình để tránh những sự việc đáng tiếc do pháo nổ gây ra.