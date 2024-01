Theo PLO, tối 8-1 và rạng sáng 9-1, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ các lực lượng thuộc Công an TP.HCM và Công an Long An tiếp tục truy tìm hung thủ giết người ở Hóc Môn được cho là đang trốn trong cánh đồng ở huyện Bến Lức, Long An.

Lúc rạng ngày 9-1, các tổ của lực lượng Công an TP.HCM và Long An được chia đều ra nhiều hướng tiến thẳng vào khu rừng 3 hecta để truy tìm hung thủ.