Trưa ngày 17/6 tại tỉnh Ninh Thuận, đã xảy ra vụ việc thương tâm khi nam thanh niên nghi bị trầm cảm, bỏ lại xe máy sau đó nhảy cầu Đạo Long 2, phường Phước Mỹ, TP.Phan Rang-Tháp Chàm.

Theo nguồn tin từ báo VOV, một số người dân địa phương cho biết, nam thanh niên gieo mình xuống sông Dinh chiều 17/6 là Đ.Q.Đ, ngụ tại khu phố 3, phường Phước Mỹ, TP Phan Rang- Tháp Chàm.

Trước đó, chiều 17/6, người đi đường phát hiện Đ.Q.Đ điều khiển xe máy lưu thông trên QL.1, khi đến giữa cầu Đạo Long 2 thì dừng xe, bất ngờ lao người xuống dòng sông Dinh.

Lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm thi thể của nạn nhân - Ảnh: báo Dân Việt

Nhận được tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an Ninh Thuận đã có mặt tại hiện trường để tìm kiếm nhưng mãi đến 18h chiều cùng ngày vẫn chưa tìm thấy người thanh niên này.

Dẫn theo nguồn tin từ báo Dân Việt, đến 17 giờ ngày 17/6, lực lượng cứu hộ và chức năng ở tỉnh Ninh Thuận vẫn chưa tìm thấy nạn nhân một phần bởi dòng nước chảy quá xiếc khiến cho công tác tìm kiếm ngày càng trở nên khó khăn.

Dòng sông nơi xảy ra vụ việc đáng tiếc - Ảnh: báo VOV

Được biết, trước xảy ra sự việc, thanh niên này có biểu hiện của bệnh trầm cảm, gia đình chưa kịp đưa đi điều trị thì xảy ra sự việc đau lòng.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuong-tam-nam-thanh-nien-nghi-bi-tram-cam-bo-lai-xe-may-gieo-minh-xuong-song-dinh-477325.html