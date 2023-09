Sau khi nấu cơm xong, người mẹ phát hiện bé trai tử vong trước sân. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do hóc dị vật.

Mới đây, ông Hồ Xuân Xuyên, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An xác nhận tại địa phương vừa xảy ra vụ việc bé trai tử vong. Nạn nhân là bé H.V.V (2 tuổi, trú tại xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An). Nguyên nhân ban đầu được xác định là do hóc dị vật.

Được biết vào sáng hôm qua (11/11), bé V. cùng mẹ ra chợ. Tại đây, người mẹ mua một chùm nhãn. Về đến nhà, người mẹ đi nấu cơm còn bé trai 2 tuổi mang nhãn ra sân trước nhà vừa ăn vừa chơi nên bị hóc. Vì bé trai ngồi chơi một mình nên không ai phát hiện.

Bé trai tử vong trước sân nhà vì hóc hạt nhãn - Ảnh minh họa: Internet

Đến khi nấu cơm xong, người mẹ đi ra tìm con thì phát hiện con trai tím tái, nằm bất động giữa sân. Ngay sau đó, chị đã hô hoán nhờ người đến cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Theo thông tin trên Trí thức trẻ, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn. Cách đây 1 năm, anh trai 7 tuổi của bé V. đã tử vong vì đuối nước.

Trước vụ việc của bé V., đã có không ít vụ tai nạn thương tâm liên quan đến trẻ em mà nguyên nhân là do hóc dị vật.

Vào tháng 2 năm nay, bé N.H.Đ (1 tuổi, xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) ăn thạch rau câu thì không may bị hóc. Nạn nhân được người nhà phát hiện và đưa đến Trạm y tế xã cấp cứu trong tình trạng toàn thân tím tái, không thở được, đồng tử hai bên giãn ra, không còn phản xạ thần kinh. Sau khi thăm khám, các bác sĩ cho biết bé đã tử vong trước khi được đưa vào trạm.

Theo các chuyên gia, trẻ nhỏ thường bị hóc dị vật do thói quen ngậm hoặc nhặt đồ cho vào miệng. Điều này rất nguy hiểm thậm chí có thể ảnh hưởng đến tính mạng nếu không được phát hiện và cứu chữa kịp thời. Chính vì vậy các bậc phụ huynh cần phải đặc biệt quan sát, trông nom trẻ.

Vĩnh Phúc: Bàng hoàng phát hiện thi thể bé trai 4 tuổi sau nhiều giờ mất tích Sau giờ mất tích, bé trai 4 tuổi được phát hiện chết đuối thương tâm dưới sông Lô. Trước đó, người nhà đã trình báo với cơ quan chức năng việc bé T. mất tích.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuong-tam-me-khoc-ngat-khi-thay-con-trai-2-tuoi-tu-vong-truoc-san-nha-vi-hoc-hat-nhan-344069.html