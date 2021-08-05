Người đàn ông liên tục chửi bới, đánh vào đầu, tát, đạp, thậm chí nhiều lần nhấc bổng em bé lên cao và đập xuống nệm trước sự bất lực của người mẹ.

Theo thông tin của Tuổi trẻ, tối ngày 4/8, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã vào cuộc xác minh vụ việc liên quan đến video một em bé bị bạo hành xuất hiện trên mạng xã hội tối cùng ngày. Được biết, sự việc xảy ra tại phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An. Hiện, người đàn ông bạo hành trong video đã bị tạm giữ tại công an phường. Bé trai bị đánh trong video là N.P.A., 5 tuổi. Người đàn ông nâng em bé lên rồi đập xuống nệm và đánh em suốt nhiều phút - Ảnh: Cắt từ clip Theo Doanh Nghiệp và Tiếp thị, ngay khi clip bạo hành xuất hiện trên mạng xã hội, Công an TP. Thuận An đã vào cuộc và đưa người đàn ông về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, người đàn ông khai tên Lê Hoài N. (29 tuổi) đã thừa nhận hành vi đánh đập bé trai.

Đồng thời, N. khai đã dọn đến sống chung với người phụ nữ tại phường Bình Chuẩn, TP. Thuận An như vợ chồng. Cháu bé bị bạo hành là con riêng của vợ hờ. Đối tượng N. thừa nhận hành vi đánh đập dã man bé trai - con riêng của vợ hờ - Ảnh: Cắt từ clip Trước đó, trong đoạn video dài khoảng 4 phút được đăng tải trên mạng xã hội, có thể thấy, người đàn ông liên tục đánh dã man một bé trai khoảng 3-4 tuổi trong tình trạng bé không mặc quần áo. Mặc dù, cháu bé liên tục gọi "ba" và cầu xin đừng đánh nhưng người đàn ông này không dừng tay mà còn đánh mạnh hơn.

Không chỉ vậy, người này còn liên tục tát, dùng chân đạp, thậm chí còn nhấc bổng cháu bé lên cao và đập xuống nệm, đuổi em ra khỏi nhà. Lúc sau, có một người phụ nữ xuất hiện được cho là mẹ của bé nhưng người này không can thiệp mà chỉ đứng nép ở phía nhà vệ sinh. Đối tượng Lê Hoài N. (thường trú tại Q.8, TP.HCM, tạm trú tại phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, Bình Dương) - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị Chỉ khi thấy em bé bị người đàn ông đập xuống nệm, người phụ nữ mới chạy ra ôm đứa trẻ. Nhưng kẻ bạo hành vẫn không dừng lại mà còn xông vào tấn công hai mẹ con, bắt người phụ nữ phải lựa chọn "hoặc nó về ngoại hoặc tôi ra khỏi nhà này".

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