Theo thông tin của Tuổi trẻ, tối ngày 4/8, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã vào cuộc xác minh vụ việc liên quan đến video một em bé bị bạo hành xuất hiện trên mạng xã hội tối cùng ngày. Được biết, sự việc xảy ra tại phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An. Hiện, người đàn ông bạo hành trong video đã bị tạm giữ tại công an phường. Bé trai bị đánh trong video là N.P.A., 5 tuổi.

Người đàn ông nâng em bé lên rồi đập xuống nệm và đánh em suốt nhiều phút - Ảnh: Cắt từ clip

Theo Doanh Nghiệp và Tiếp thị, ngay khi clip bạo hành xuất hiện trên mạng xã hội, Công an TP. Thuận An đã vào cuộc và đưa người đàn ông về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, người đàn ông khai tên Lê Hoài N. (29 tuổi) đã thừa nhận hành vi đánh đập bé trai.