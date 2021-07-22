Hà Tĩnh: Một người phụ nữ đi xe máy về từ Bình Dương dương tính với SARS-CoV-2

Chiều nay, Hà Tĩnh ghi nhận thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 đi về từ ngoại tỉnh.

Một ca dương tính với SARS-CoV-2 mới được ghi nhận tại Hà Tĩnh do về từ Bình Dương - Ảnh minh họa: Internet

Theo VTC News, CDC Hà Tĩnh cho biết, tỉnh này vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với Covid-19 từ ngoại tỉnh. Cụ thể, bệnh nhân là T.T.O (BN 72769), SN 1999, trú thôn Trường Xuân, xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh. O. Là công nhân tại Bình Dương.

Bệnh nhân này cùng chồng đi ce máy từ Bình Dương về Kỳ Anh cùng chồng vào ngày 17/7 và đến nơi vào ngày 20/7. Ngay sau đó, cả 2 đã thực hiện khai báo y tế và đưa vào khu cách ly Trường mầm non xã Lâm Hợp cách ly tập trung theo quy định.

Qua lần xét nghiệm vào ngày 21/7, bệnh nhân T.T.O bị nghi nhiễm nhưng đến khi xét nghiệm lại vào ngày 22/7 thì cho ra kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau đó, bệnh nhân được chuyển đi điều trị tại Trung tâm Y tế Huyện Kỳ Anh.

Hiện nay, ngành Y tế Hà Tĩnh tích cực điều tra và lập danh sách các trường hợp liên quan và khử khuẩn môi trường tại khu vực cách ly tập trung.

Vì các tỉnh thành ở khu vực phía Nam đang có tình hình dịch bệnh rất phức tạp nên ngành Y tế Hà Tĩnh đã đưa ra khuyến cáo với nội dung người dân không nên tự phát về Hà Tĩnh dù cho bằng phương tiện công cộng hay cá nhân vì khả năng cao sẽ làm lây nhiễm dịch bệnh giữa các tỉnh trong quá trình di chuyển.

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