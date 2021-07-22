Sự thật về thông tin người đàn ông bị phạt 2 triệu khi đi mua cá tại Khánh Hòa

Mới đây, một đoạn clip về việc người đàn ông bị phạt 2 triệu khi đi mua cá, lương thực về cho gia đình ở Khánh Hòa đã khiến không ít người xôn xao. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã lên tiếng đính chính về sự việc.

Những ngày qua, một tài khoản có tên P.M.H. đã đăng tải đoạn clip về việc một người dân đi mua thực phẩm thiết yếu và bị phạt 2 triệu.

"Bà con coi anh này đi, mua cá về gia đình ăn, đồ lương thực thiết yếu mà lập biên bản phạt 2 triệu đồng. Ra Chỉ thị 16 là đúng, những trường hợp có thể chống đối thì phạt, còn đây mua cá nhắc nhở người dân cũng được, hở ra là phạt dân sống sao nổi. Giờ bị phạt không muốn về..." - tài khoản P.M.H. chia sẻ trên mạng. Theo đó, "anh này" được tài khoản trên nhắc đến là ông N.R. trú xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) và người ra quyết định xử phạt là ông Sử Hồng Quốc Tịnh - Chủ tịch xã Ninh Tây.

Việc ông N.R. (xã Ninh Sim, Ninh Hòa) bị xử phạt 2 triệu đồng vì 'đi mua cá' là thông tin sai sự thật - Ảnh: Dân Việt

Theo Lao Động, liên quan đến sự việc, trưa ngày 22/7, ông Sử Hồng Quốc Tịnh - Chủ tịch UBND xã Ninh Tây xác nhận đã nắm được thông tin về clip được chia sẻ trên mạng về việc người dân bị phạt 2 triệu khi ra chợ mua cá. Theo ông Tịnh, thông tin clip đăng tải nói trên là bóp méo sự thật.

Theo đó, ông N.R. vốn là người đi bán cá dạo chứ không phải đi chợ mua cá. Trước khi xử phạt đối với ông N.R. chính quyền xã Ninh Tây đã nhiều lần nhắc nhở, tuyên truyền nhưng ông R. vẫn không chấp hành các quy định về phòng dịch.

Ông Tịnh cho biết thêm, địa bàn xã Ninh Tây không có chợ, người dân muốn mua đều xuống xã Ninh Sim. Trước các quy định về phòng chống dịch, xã Ninh Tây đã ban hành lệnh cấm mua bán hàng rong. Người dân có nhu cầu đi chợ thì phải có phiếu ra vào chợ.

Hiện, xã Ninh Tây đã báo cáo sự việc lên cơ quan cấp trên, đề nghị công an điều tra, xử lý người đăng thông tin không đúng sự thật nói trên.

Theo Dân Việt, Ông Nguyễn Vĩnh Thạnh - Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa cũng cho biết, thông tin này sai sự thật, các cơ quan quản lý nhà nước đang xử lý, Công an đang vào cuộc điều tra làm rõ và xử lý nghiêm.

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