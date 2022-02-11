Thêm một vụ 'bắt vợ' ngày mùng 6 Tết ở Sapa: Gia đình phải đến tận 'nhà trai' xin đưa con gái về

Ngay sau khi bị nhóm nam thanh niên bắt về làm vợ, nhà gái đã đến xin đưa cô gái về vì chưa đủ tuổi kết hôn.

Theo báo Sức khoẻ và đời sống đưa tin, chiều 10/2, bà Hoàng Thị Vượng - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Sa Pa (Lào Cai) cho biết, ngay sau khi nắm được đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội về việc cô gái bị nhóm thanh niên "bắt về làm vợ" xảy ra trên địa bàn, đơn vị đã khẩn trương phối hợp cùng các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc làm rõ. Qua xác minh, được biết, ngay sau khi bị nhóm nam thanh niên bắt về làm vợ, nhà gái đã đến xin đưa cô gái về vì chưa đủ tuổi kết hôn. Sau đó, gia đình nhà trai đã đồng ý để cô gái về nhà. Bà Vượng cho biết thêm, vào đầu xuân theo phong tục của người dân H'Mông thì các chàng trai có tục đi "bắt vợ". Tuy nhiên, việc "bắt vợ" này chỉ là thủ tục vì giữa người nam và người nữ phải có sự tìm hiểu và thích nhau từ trước. Còn sự việc mới đây, cô gái bị bắt về làm vợ nhưng người nữ chưa đồng ý nên mới xảy ra việc giằng co như trong clip.

"Đã nhiều năm qua, chính quyền cơ sở và các cơ quan của các thôn, bản thông qua các chương trình họp, tuyên truyền vận động và các quy ước, hương ước đều có việc phòng chống việc tảo hôn, thủ tục lạc hậu. Sau khi sự việc xảy ra thị xã Sapa đang hướng đến việc giáo dục pháp luật về hôn nhân và gia đình đặc biệt ở khối các trường THPT và THCS là nhóm liên quan tới sự việc có thủ tục bắt vợ để họ nâng cao nhận thức.

Đặc biệt là các bạn nữ biết và có công cụ tự bảo vệ mình khi bị bắt ép về làm vợ và các bạn trai cũng không nên có các hành động ép buộc người khác về làm vợ. Còn trong trường hợp người nam, nữ đã đủ tuổi kết hôn và có tình cảm với nhau thì việc kéo về làm vợ để lấy lệ thì hoàn toàn bình thường..." - bà Vượng nói. Cô gái bị nhóm thanh niên 'bắt về làm vợ' ở Sapa - Ảnh: Cắt từ clip Liên quan đến sự việc trên, trước đó, ngày mùng 6 Tết, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip một cô bị nhóm thanh niên khoảng 5 - 7 người túm chặt và "bắt về làm vợ". Tuy nhiên, cô gái hoàn toàn không đồng tình với việc làm này và ra sức chống cự, bám chặt lấy người đi cùng. Nhưng do sức lực có hạn nên cô đã nhanh chóng bị tách ra và bế đi. Dù rất nhiều người chứng kiến sự việc nhưng không ai can ngăn, có người còn thản nhiên dùng điện thoại quay lại clip, mặc kệ cô gái gào thét cầu cứu. Tương tự, ngày mùng 7 Tết, tại huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang cũng xảy ra vụ việc "bắt vợ" tương tự. Đáng nói, dù sự việc xảy ra tại nơi đông người, dù bé gái phản kháng nhưng những người xung quanh không ai can ngăn. Rất may mắn, một cán bộ Công an xã Pả Vi trên đường tuần tra đã phát hiện và kịp thời can thiệp, giải vây cho cô bé.

Vụ thiếu nữ H'Mông bị bắt về làm vợ khi đi du xuân: Không đủ căn cứ xử lý hành vi của nam sinh Căn cứ các tài liệu đã thu thập được, Công an huyện Mèo Vạc nhận thấy không đủ căn cứ để xử lý hành vi của Giàng Mí Ch. về tội "Bắt, giữ hoặc tạm giam người trái pháp luật".

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