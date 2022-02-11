Thêm một vụ 'bắt vợ' ngày mùng 6 Tết ở Sapa: Gia đình phải đến tận 'nhà trai' xin đưa con gái về

Xã hội 11/02/2022 08:59

Ngay sau khi bị nhóm nam thanh niên bắt về làm vợ, nhà gái đã đến xin đưa cô gái về vì chưa đủ tuổi kết hôn.

Theo báo Sức khoẻ và đời sống đưa tin, chiều 10/2, bà Hoàng Thị Vượng - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Sa Pa (Lào Cai) cho biết, ngay sau khi nắm được đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội về việc cô gái bị nhóm thanh niên "bắt về làm vợ" xảy ra trên địa bàn, đơn vị đã khẩn trương phối hợp cùng các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc làm rõ. Qua xác minh, được biết, ngay sau khi bị nhóm nam thanh niên bắt về làm vợ, nhà gái đã đến xin đưa cô gái về vì chưa đủ tuổi kết hôn. Sau đó, gia đình nhà trai đã đồng ý để cô gái về nhà.

Bà Vượng cho biết thêm, vào đầu xuân theo phong tục của người dân H'Mông thì các chàng trai có tục đi "bắt vợ". Tuy nhiên, việc "bắt vợ" này chỉ là thủ tục vì giữa người nam và người nữ phải có sự tìm hiểu và thích nhau từ trước. Còn sự việc mới đây, cô gái bị bắt về làm vợ nhưng người nữ chưa đồng ý nên mới xảy ra việc giằng co như trong clip.

"Đã nhiều năm qua, chính quyền cơ sở và các cơ quan của các thôn, bản thông qua các chương trình họp, tuyên truyền vận động và các quy ước, hương ước đều có việc phòng chống việc tảo hôn, thủ tục lạc hậu.

Sau khi sự việc  xảy ra thị xã Sapa đang hướng đến việc giáo dục pháp luật về hôn nhân và gia đình đặc biệt ở khối các trường THPT và THCS là nhóm liên quan tới sự việc có thủ tục bắt vợ để họ nâng cao nhận thức.

Đặc biệt là các bạn nữ biết và có công cụ tự bảo vệ mình khi bị bắt ép về làm vợ và các bạn trai cũng không nên có các hành động ép buộc người khác về làm vợ. Còn trong trường hợp người nam, nữ đã đủ tuổi kết hôn và có tình cảm với nhau thì việc kéo về làm vợ để lấy lệ thì hoàn toàn bình thường..." - bà Vượng nói.

Thêm một vụ 'bắt vợ' ngày mùng 6 Tết ở Sapa: Gia đình phải đến tận 'nhà trai' xin đưa con gái về - Ảnh 1
Cô gái bị nhóm thanh niên 'bắt về làm vợ' ở Sapa - Ảnh: Cắt từ clip

Liên quan đến sự việc trên, trước đó, ngày mùng 6 Tết, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip một cô bị nhóm thanh niên khoảng 5 - 7 người túm chặt và "bắt về làm vợ". Tuy nhiên, cô gái hoàn toàn không đồng tình với việc làm này và ra sức chống cự, bám chặt lấy người đi cùng. Nhưng do sức lực có hạn nên cô đã nhanh chóng bị tách ra và bế đi. Dù rất nhiều người chứng kiến sự việc nhưng không ai can ngăn, có người còn thản nhiên dùng điện thoại quay lại clip, mặc kệ cô gái gào thét cầu cứu.

Tương tự, ngày mùng 7 Tết, tại huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang cũng xảy ra vụ việc "bắt vợ" tương tự. Đáng nói, dù sự việc xảy ra tại nơi đông người, dù bé gái phản kháng nhưng những người xung quanh không ai can ngăn. Rất may mắn, một cán bộ Công an xã Pả Vi trên đường tuần tra đã phát hiện và kịp thời can thiệp, giải vây cho cô bé.

Vụ thiếu nữ H'Mông bị bắt về làm vợ khi đi du xuân: Không đủ căn cứ xử lý hành vi của nam sinh

Vụ thiếu nữ H'Mông bị bắt về làm vợ khi đi du xuân: Không đủ căn cứ xử lý hành vi của nam sinh

Căn cứ các tài liệu đã thu thập được, Công an huyện Mèo Vạc nhận thấy không đủ căn cứ để xử lý hành vi của Giàng Mí Ch. về tội "Bắt, giữ hoặc tạm giam người trái pháp luật".

Xem thêm
Từ khóa:   thêm vụ bắt vợ ở sapa không có căn cứ xử lý nam sinh bắt thiếu nữ về làm vợ nam sinh bắt thiếu nữ về làm vợ

TIN MỚI NHẤT

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 59 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số