Thêm một vụ 'bắt vợ' ngày mùng 6 Tết ở Sapa: Gia đình phải đến tận 'nhà trai' xin đưa con gái về

Đặc biệt là các bạn nữ biết và có công cụ tự bảo vệ mình khi bị bắt ép về làm vợ và các bạn trai cũng không nên có các hành động ép buộc người khác về làm vợ. Còn trong trường hợp người nam, nữ đã đủ tuổi kết hôn và có tình cảm với nhau thì việc kéo về làm vợ để lấy lệ thì hoàn toàn bình thường..." - bà Vượng nói.

Cô gái bị nhóm thanh niên 'bắt về làm vợ' ở Sapa - Ảnh: Cắt từ clip

Liên quan đến sự việc trên, trước đó, ngày mùng 6 Tết, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip một cô bị nhóm thanh niên khoảng 5 - 7 người túm chặt và "bắt về làm vợ". Tuy nhiên, cô gái hoàn toàn không đồng tình với việc làm này và ra sức chống cự, bám chặt lấy người đi cùng. Nhưng do sức lực có hạn nên cô đã nhanh chóng bị tách ra và bế đi. Dù rất nhiều người chứng kiến sự việc nhưng không ai can ngăn, có người còn thản nhiên dùng điện thoại quay lại clip, mặc kệ cô gái gào thét cầu cứu.

Tương tự, ngày mùng 7 Tết, tại huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang cũng xảy ra vụ việc "bắt vợ" tương tự. Đáng nói, dù sự việc xảy ra tại nơi đông người, dù bé gái phản kháng nhưng những người xung quanh không ai can ngăn. Rất may mắn, một cán bộ Công an xã Pả Vi trên đường tuần tra đã phát hiện và kịp thời can thiệp, giải vây cho cô bé.