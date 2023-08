'Thầy ông nội' Lê Tùng Vân lộ diện sau clip nghi là người đập phá, gào thét vì không tìm thấy Diễm My?

Thời gian qua, những thông tin liên quan đến "Tịnh thất Bồng Lai" (tên gọi khác là "Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ", huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) gây nhiều sự chú ý, quan tâm từ dư luận. Ngoài thông tin được Cơ quan chức năng chính thức công bố thì tình trạng hiện tại của ông Lê Tùng Vân ("trụ trì" Tịnh thất Bồng Lai) và các thành viên sống tại đây cũng được quan tâm không kém.

Hình ảnh mới nhất của 'thầy ông nội' Lê Tùng Vân - Ảnh: Internet

Liên quan đến vụ án tại "Tịnh thất Bồng Lai", trước đó, theo nguồn thông tin của Vietnamnet cho hay, cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hoà, tỉnh Long An vừa có quyết định chuyển hồ sơ, tang vật có liên quan đến vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân” cho cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An để mở rộng điều tra, xử lý.

Đầu tháng 1 vừa qua, cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hoà cũng có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 4 người gồm: Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi) và Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân”. Ba bị cáo bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra, riêng ông Lê Tùng Vân được giải quyết cho tại ngoại.