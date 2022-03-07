'Thầy ông nội' Lê Tùng Vân lộ diện sau clip nghi là người đập phá, gào thét vì không tìm thấy Diễm My?

Xã hội 07/03/2022 10:52

Tình trạng hiện tại của ông Lê Tùng Vân ("trụ trì" Tịnh thất Bồng Lai) nhận nhiều sự quan tâm của dư luận.

Thời gian qua, những thông tin liên quan đến "Tịnh thất Bồng Lai" (tên gọi khác là "Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ", huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) gây nhiều sự chú ý, quan tâm từ dư luận. Ngoài thông tin được Cơ quan chức năng chính thức công bố thì tình trạng hiện tại của ông Lê Tùng Vân ("trụ trì" Tịnh thất Bồng Lai) và các thành viên sống tại đây cũng được quan tâm không kém.

Mới đây, trên trang Fanpage "5 chú tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ" vừa đăng tải đoạn clip mới có sự xuất hiện của "thầy ông nội" Lê Tùng Vân. Cũng như những lần xuất hiện trước, "thầy ông nội" vẫn tiếp tục background nằm trên võng. Tuy nhiên, trong lần này, ông Lê Tùng Vân đang nằm ngủ trưa và được một "chú tiểu" ngồi bên cạnh để đưa võng ru ngủ. Có thể thấy, sau những ồn ào vừa qua, thần sắc của ông Lê Tùng Vân đã xanh xao hơn nhiều. Trông ông có vẻ ốm yếu và gầy gò hơn.

'Thầy ông nội' Lê Tùng Vân lộ diện sau clip nghi là người đập phá, gào thét vì không tìm thấy Diễm My? - Ảnh 1
'Thầy ông nội' Lê Tùng Vân lộ diện sau clip nghi là người đập phá, gào thét vì không tìm thấy Diễm My? - Ảnh 2
Hình ảnh mới nhất của 'thầy ông nội' Lê Tùng Vân - Ảnh: Internet

Liên quan đến vụ án tại "Tịnh thất Bồng Lai", trước đó, theo nguồn thông tin của Vietnamnet cho hay, cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hoà, tỉnh Long An vừa có quyết định chuyển hồ sơ, tang vật có liên quan đến vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân” cho cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An để mở rộng điều tra, xử lý.

Đầu tháng 1 vừa qua, cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hoà cũng có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 4 người gồm: Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi) và Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân”. Ba bị cáo bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra, riêng ông Lê Tùng Vân được giải quyết cho tại ngoại.

'Thầy ông nội' Lê Tùng Vân lộ diện sau clip nghi là người đập phá, gào thét vì không tìm thấy Diễm My? - Ảnh 3
Sau những ồn ào xoay quanh 'Tịnh thất bồng lai', tình hình của ông Lê Tùng Vân và các đệ tử nhận được nhiều sự chú ý - Ảnh: Internet

Theo thông tin của Dân Trí, Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc - người bào chữa cho bị cáo Lê Tùng Vân (người tự xưng đứng đầu Tịnh thất Bồng Lai) cho hay, sức khỏe ông Lê Tùng Vân hiện rất yếu, người hốc hác đi nhiều so với trước khi bị khởi tố...

Theo luật sư Phúc, đã có 5 luật sư chính thức hoàn tất thủ tục để được tham gia bào chữa cho vụ án Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, xảy ra tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (hay còn gọi là Tịnh thất Bồng Lai, Thiền am bên bờ vũ trụ).

Lan truyền đoạn clip ông Lê Tùng Vân "Tịnh Thất Bồng lai" đập phá, gào thét vì không tìm thấy Diễm My, thực hư ra sao?

Lan truyền đoạn clip ông Lê Tùng Vân "Tịnh Thất Bồng lai" đập phá, gào thét vì không tìm thấy Diễm My, thực hư ra sao?

Sự thật phía sau đoạn clip ghi lại hình ảnh được cho là ông Lê Tùng Vân đang cầm vật gì đó giống cây xà beng gào thét, đập phá vì không tìm được Diễm My khiến nhiều người ngỡ ngàng.

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