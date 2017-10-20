Nghe tiếng mẹ rên la trong phòng ngủ, người con gái vào xem thì phát hiện vùng kín của bà bị chảy máu, tổn thương nghiêm trọng và có vật thể lạ bị mắc kẹt bên trong.

Để thỏa mãn nhu cầu tình dục, nhiều người sử dụng những vật dụng kỳ lạ để làm sextoy. Đôi khi vì sử dụng sai cách hay không kiềm chế được cảm xúc, nhiều tai nạn dở khóc dở cười đã xảy ra, buộc phải nhập viện để bác sĩ giải cứu.

Gần đây, một phụ nữ Thái Lan (52 tuổi) đã nhập viện trong tình trạng hết sức nguy kịch. Vùng kín của nạn nhân chảy máu liên tục vì dị vật mắc kẹt bên trong một khoảng thời gian dài.

Sau vài giờ cấp cứu, các bác sĩ đã lấy được vật thể lạ ra khỏi vùng kín của người phụ nữ này. Vật lạ được lấy ra là một quả dưa chuột dài hơn 30 cm, có đường kín khá lớn nằm sâu trong âm đạo. Các bác sĩ cho biết may mắn quả dưa chưa bị gãy nếu không nạn nhân sẽ gặp nguy hiểm.

Được biết chồng của người phụ nữ này đã mất từ lâu. Đang ở độ tuổi hồi xuân, bà đành dùng cách này để thỏa mãn nhu cầu sinh lý vì không dám đi bước nữa, sợ con cái cảm thấy mất mặt.

Thủ dâm là một chuyện khá bình thường, tùy vào mỗi người mà diễn ra ít hay nhiều. Thế nhưng, bạn cần hết sức lưu ý khi dùng những vật thể lạ để 'tự sướng' nếu không muốn nhập viện.

Cách đây không lâu tại Hà Nội, một người phụ nữ bị tổn thương vùng kín nặng nề vì bóng đèn bị vỡ khi thủ dâm. Quá đau, bà đành gọi người nhà đưa đi bệnh viện dù rất xấu hổ. Các mảnh vỡ của bóng đèn khiến âm đạo người phụ nữ bị tổn thương nặng.

Theo lời kể của nạn nhân 49 tuổi, đang trong độ tuổi hồi xuân nhưng chồng bà không thể đáp ứng. Thế nên bà thường xuyên dùng cà rốt, khoai lang, dưa chuột để thỏa mãn nhu cầu cho đến khi tai nạn khó đỡ xảy ra.