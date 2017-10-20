Sốc: Bác sĩ hoảng hồn phát hiện quả dưa leo dài 30 cm trong vùng kín của người phụ nữ 52 tuổi

Xã hội 20/10/2017 16:51

Nghe tiếng mẹ rên la trong phòng ngủ, người con gái vào xem thì phát hiện vùng kín của bà bị chảy máu, tổn thương nghiêm trọng và có vật thể lạ bị mắc kẹt bên trong.

Để thỏa mãn nhu cầu tình dục, nhiều người sử dụng những vật dụng kỳ lạ để làm sextoy. Đôi khi vì sử dụng sai cách hay không kiềm chế được cảm xúc, nhiều tai nạn dở khóc dở cười đã xảy ra, buộc phải nhập viện để bác sĩ giải cứu.

Sốc: Bác sĩ hoảng hồn phát hiện quả dưa leo dài 30 cm trong vùng kín của người phụ nữ 52 tuổi - Ảnh 1
Người phụ nữ nhập viện trong tình trạng vùng kín bị tổn thương nặng - Ảnh: Internet

Gần đây, một phụ nữ Thái Lan (52 tuổi) đã nhập viện trong tình trạng hết sức nguy kịch. Vùng kín của nạn nhân chảy máu liên tục vì dị vật mắc kẹt bên trong một khoảng thời gian dài.

Sau vài giờ cấp cứu, các bác sĩ đã lấy được vật thể lạ ra khỏi vùng kín của người phụ nữ này. Vật lạ được lấy ra là một quả dưa chuột dài hơn 30 cm, có đường kín khá lớn nằm sâu trong âm đạo. Các bác sĩ cho biết may mắn quả dưa chưa bị gãy nếu không nạn nhân sẽ gặp nguy hiểm.

Sốc: Bác sĩ hoảng hồn phát hiện quả dưa leo dài 30 cm trong vùng kín của người phụ nữ 52 tuổi - Ảnh 2
Quả dưa leo dài 30 cm được phát hiện trong vùng kín người phụ nữ 52 tuổi - Ảnh: Internet

Được biết chồng của người phụ nữ này đã mất từ lâu. Đang ở độ tuổi hồi xuân, bà đành dùng cách này để thỏa mãn nhu cầu sinh lý vì không dám đi bước nữa, sợ con cái cảm thấy mất mặt.

Thủ dâm là một chuyện khá bình thường, tùy vào mỗi người mà diễn ra ít hay nhiều. Thế nhưng, bạn cần hết sức lưu ý khi dùng những vật thể lạ để 'tự sướng' nếu không muốn nhập viện.

Cách đây không lâu tại Hà Nội, một người phụ nữ bị tổn thương vùng kín nặng nề vì bóng đèn bị vỡ khi thủ dâm. Quá đau, bà đành gọi người nhà đưa đi bệnh viện dù rất xấu hổ. Các mảnh vỡ của bóng đèn khiến âm đạo người phụ nữ bị tổn thương nặng.

Theo lời kể của nạn nhân 49 tuổi, đang trong độ tuổi hồi xuân nhưng chồng bà không thể đáp ứng. Thế nên bà thường xuyên dùng cà rốt, khoai lang, dưa chuột để thỏa mãn nhu cầu cho đến khi tai nạn khó đỡ xảy ra.

Cô gái dán băng vệ sinh lên ô tô tiết lộ lý do của chủ xe: ‘Do vợ cầm chìa khóa đi liên hoan 20/10’

Cô gái dán băng vệ sinh lên ô tô tiết lộ lý do của chủ xe: ‘Do vợ cầm chìa khóa đi liên hoan 20/10’

Sau khi dán băng vệ sinh lên xe ô tô gây tranh cãi trên mạng xã hội, cô gái trẻ và chủ xe đã được mời lên công an làm việc. Tại đây, người chủ xe đã tiết lộ lý do không đánh xe đi chỗ khác được do vợ cầm chìa khoá đi liên hoan 20/10.

Xem thêm
Từ khóa:   thủ dâm Thái Lan

TIN MỚI NHẤT

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 1 giờ 16 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 4 giờ 16 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 5 giờ 1 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 5 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày