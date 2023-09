Sau khi dán băng vệ sinh lên xe ô tô gây tranh cãi trên mạng xã hội, cô gái trẻ và chủ xe đã được mời lên công an làm việc. Tại đây, người chủ xe đã tiết lộ lý do không đánh xe đi chỗ khác được do vợ cầm chìa khoá đi liên hoan 20/10.