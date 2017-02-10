Số phận bi thảm của cô gái trở thành nô lệ tình dục của cả nhà từ năm 10 tuổi

Xã hội 10/02/2017 16:30

Một người phụ nữ 29 tuổi, thành công trong sự nghiệp, có vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng vẫn không thể kìm nén những giọt nước mắt khi kể về tuổi thơ đầy bất hạnh của mình.

Kể từ năm 10 tuổi, Jessa Dillow Crisp đã trở thành nô lệ tình dục cho cả gia đình, cô bị chính những người thân của mình xâm hại. Khi kể về quá khứ Jessa không cầm được nước mắt, khoảng thời gian đó cô như sống trong địa ngục khi hằng ngày bị các thànht? viên trong gia đình tra tấn về thể xác. Họ không chỉ xâm hại tình dục trên cơ thể cô mà những người này còn bắt cô phải chụp hình và quay những clip khiêu dâm để mang bán cho những người sinh sống ở nơi gọi là “nhà thổ”.

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Jessa Dillow Crisp người đã trở thành nô lệ tình dục trong nhiều năm liền kể từ khi 10 tuổi. Ảnh: Mirror

Những lúc họ không còn tiền tiêu xài thì Jessa sẽ được đem bán cho những người xung quanh, ban đầu chỉ là những thị trấn nhỏ ở Canada nơi cô lớn lên, nhưng khi có khách yêu cầu họ sẵn sàng đưa cô tới bất kỳ đâu kể cả Mỹ để có thể kiếm tiền.

Khi nhớ về quá khứ, Jessa nghẹn ngào: “Sự kinh dị mà tôi đã trải qua không thể kể hết thánh lời, giờ đây tôi cũng không thể nhớ hết những nơi mà mình đã đi qua, cũng không nhớ nổi có bao nhiêu người đàn ông, phụ nữ đã từng được tôi phục vụ vì con số đó rất lớn”.

Sở dĩ việc cô phải trở thành nô lệ tình dục trong nhiều năm liền mà không có bất kỳ ai quan tâm giúp đỡ vì người nhà của cô đã mua chuộc cảnh sát. Jessa kể: “Không chỉ những người xung quanh mà cảnh sát cũng bị họ mua chuộc. Đã có rát nhiều lần tôi bị còng tay, cưỡng bức và sau đó còn bị hâm dọa nếu nói với bất kỳ ai thì sẽ phải vào tù chính điều đó đã khiến tôi sợ hãi và không dám bỏ trốn”.

Số phận bi thảm của cô gái trở thành nô lệ tình dục của cả nhà từ năm 10 tuổi - Ảnh 2
Nhớ lại quá khứ, Jessa không kiềm được nước mắt. Ảnh: Mirror

Năm 2010 chính là mốc thời gian đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc đời của Jessa. Năm đó, cô đã gặp một người phụ nữ chuyên giúp đỡ những cô gái là nạn nhân của việc buôn bán người. Chính người này đã tiếp thêm động lực để cô có đủ dũng cảm trốn khỏi bàn tay của những kẻ tàn ác.

Số phận bi thảm của cô gái trở thành nô lệ tình dục của cả nhà từ năm 10 tuổi - Ảnh 3
Hiện giờ Jessa đã trở thành một chuyên gia tư vấn tâm lý lâm sàng. Ảnh: Mirror

Sau khi trốn thoát, Jessa đã cố hết sức để học tập trở thành một chuyên gia tư vấn tâm lý lâm sàng. Thông qua quá trình học tập và làm việc của mình, cô đã nhận ra rằng việc những đứa trẻ bị các thành viên trong gia đình bán là rất phổ biến. Nhớ lại những gì đã phải trải qua trong quá khứ, Jessa luôn muốn cống hiến hết sức mình để chống lại những kẻ buôn người.

Hiện tại, Jessa vừa làm việc vừa cố gắng hoàn thành khóa học thạc sỹ của mình,cô hy vọng trong tương lai mình có thể trở thanh một tiến sĩ để giúp đỡ được nhiều người hơn nữa.

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