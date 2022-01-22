Shop thời trang Mai Hường treo biển nhượng cửa hàng sau vụ đánh đập, làm nhục nữ sinh ở Thanh Hóa

Xã hội 22/01/2022 14:21

Sau hành vi đánh đập, làm nhục một nữ sinh vì lấy cắp chiếc chân váy trị giá 160 nghìn đồng, chủ shop quần áo này hiện đang phải trả giá rất đắt cho hành vi của mình. Sau thời gian đóng cửa im lìm, shop này mới đây đã phải treo biển sang nhượng lại cửa hàng.

Tháng 12/2021, MXH lan truyền đoạn clip xảy ra trong một shop quần áo có tên Mai Hường ở Thanh Hóa. Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một em học sinh bị nhóm người liên tục có hành vi dùng vũ lực, chửi bới, thậm chí là cắt áo ngực...Theo đó, em học sinh này đã lấy trộm chiếc trị giá 160 nghìn của cửa hàng và bị phát hiện nên đã đến shop xin lỗi. Tuy nhiên, chủ shop đã ra tay đánh đập, làm nhục em rồi quay lại video đăng tải lên MXH. 

Shop thời trang Mai Hường treo biển nhượng cửa hàng sau vụ đánh đập, làm nhục nữ sinh ở Thanh Hóa - Ảnh 1

Cửa hàng này sau đó đã bị cơ quan công an triệu tập lên làm việc và bị thu giữ toàn bộ hàng hóa gồm quần áo, giày dép, mỹ phẩm để làm rõ nguồn gốc xuất xứ. Toàn bộ hàng hóa (khoảng 5 tấn) của cửa hàng đã được lực lượng công an đưa lên xe tải chở về trụ sở để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguồn gốc xuất xứ.

Shop thời trang Mai Hường treo biển nhượng cửa hàng sau vụ đánh đập, làm nhục nữ sinh ở Thanh Hóa - Ảnh 2

Sau khoảng 2 tháng diễn ra vụ việc nói trên, tối ngày 21/1, trên mạng xã hội đã chia sẻ hình ảnh chụp lại hiện trạng của shop Mai Hường ở thời điểm hiện tại. Trái ngược với cảnh buôn bán sầm uất dịp cuối năm thì cửa hàng thời trang này đã đóng cửa. Và trên mặt tiền tầng 2 của ngôi nhà có treo biển thông báo "nhượng cửa hàng".

Shop thời trang Mai Hường treo biển nhượng cửa hàng sau vụ đánh đập, làm nhục nữ sinh ở Thanh Hóa - Ảnh 3
Shop Mai Hường phải nhượng lại cửa hàng sau vụ việc. (Ảnh: Internet)

Có thể thấy, sau vụ việc đánh đập, làm nhục người khác, cửa hàng này hiện đang phải trả một giá rất đắt cho hành vi của mình. Được biết, trước đó, không chỉ đánh đập, Đình Anh (là chồng của Hường) còn yêu cầu cô bé trong 3 ngày phải “khắc phục” số tiền là 15 triệu đồng nếu không sẽ báo công an.

Shop thời trang Mai Hường treo biển nhượng cửa hàng sau vụ đánh đập, làm nhục nữ sinh ở Thanh Hóa - Ảnh 4

Do không lo được tiền nên cô bé liên tục nhắn tin xin lỗi, mong tha thứ nhưng cả Đình Anh và Mai Hường đều không đồng ý, liên tục nhắn tin đe doạ, yêu cầu phải giao đủ số tiền, người này thậm chí còn thản nhiên viết "giấy khất nợ" và bắt cô bé phải trả đủ số tiền "khắc phục" này. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Shop thời trang Mai Hường treo biển nhượng cửa hàng sau vụ đánh đập, làm nhục nữ sinh ở Thanh Hóa - Ảnh 5

Công an tỉnh Thanh Hóa hiện đã chính thức ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự làm nhục người khác; cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại Shop quần áo Mai Hường. Đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can đối với Cao Thị Mai Hường về tội làm nhục người khác; cưỡng đoạt tài sản; khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trịnh Đình Anh, sinh năm 1990 (là chồng của Hường) về tội cưỡng đoạt tài sản.

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Diễn biến mới nhất của vụ chủ shop quần áo đánh đập, làm nhục nữ sinh trộm chân váy 160 nghìn đồng gây bức xúc thời gian qua, Công an thành phố Thanh Hóa mới đây đã chính thức quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với cả 2 vợ chồng chủ shop.

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