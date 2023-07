Cửa hàng này sau đó đã bị cơ quan công an triệu tập lên làm việc và bị thu giữ toàn bộ hàng hóa gồm quần áo, giày dép, mỹ phẩm để làm rõ nguồn gốc xuất xứ. Toàn bộ hàng hóa (khoảng 5 tấn) của cửa hàng đã được lực lượng công an đưa lên xe tải chở về trụ sở để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguồn gốc xuất xứ.

Có thể thấy, sau vụ việc đánh đập, làm nhục người khác, cửa hàng này hiện đang phải trả một giá rất đắt cho hành vi của mình. Được biết, trước đó, không chỉ đánh đập, Đình Anh (là chồng của Hường) còn yêu cầu cô bé trong 3 ngày phải “khắc phục” số tiền là 15 triệu đồng nếu không sẽ báo công an.

Do không lo được tiền nên cô bé liên tục nhắn tin xin lỗi, mong tha thứ nhưng cả Đình Anh và Mai Hường đều không đồng ý, liên tục nhắn tin đe doạ, yêu cầu phải giao đủ số tiền, người này thậm chí còn thản nhiên viết "giấy khất nợ" và bắt cô bé phải trả đủ số tiền "khắc phục" này. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Công an tỉnh Thanh Hóa hiện đã chính thức ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự làm nhục người khác; cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại Shop quần áo Mai Hường. Đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can đối với Cao Thị Mai Hường về tội làm nhục người khác; cưỡng đoạt tài sản; khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trịnh Đình Anh, sinh năm 1990 (là chồng của Hường) về tội cưỡng đoạt tài sản.