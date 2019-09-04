Ra vườn thanh long chơi, bé trai 5 tuổi bị dây điện rớt trúng người dẫn đến tử vong

Xã hội 04/09/2019 15:07

Cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ bé trai 5 tuổi ra vườn thanh long của gia đình chơi thì bị điện giật tử vong. Tai nạn hy hữu khiến nhiều người xót xa, thương cảm.

Sáng nay (4/9), trên địa bàn xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, Long An xảy ra vụ bé trai 5 tuổi bị điện giật tử vong trong vườn nhà khiến nhiều người xót xa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ cùng ngày, bé N.T.Đ. (5 tuổi, ngụ ấp 1, xã Mỹ An) thấy người bác ra chăm sóc vườn thanh long nên đi theo chơi. Đúng lúc này, một dây điện hạ thế đứt rơi xuống, trúng phải bé khiến bé bị điện giật tử vong. Đường dây hạ thế này thuộc lưới điện do Điện lực Tân An quản lý, theo Tuổi Trẻ.

Hiện cơ quan chức năng đang phối hợp với Điện lực Tân An điều tra làm rõ vụ việc.

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Bé trai 5 tuổi bị điện giật tử vong vì dây diện đứt rơi trúng người - Ảnh: Tuổi Trẻ

Cách đây không lâu, tại TP.HCM cũng xảy ra vụ tương tự. Một tài xế xe ôm bị dây điện rơi trúng người dẫn đến điện giật tử vong khiến ai nấy xót xa.

Khoảng 9 giờ sáng 17/8, ông Hòa (60 tuổi, hành nghề xe ôm, ngụ quận Tân Bình) đang uống cà phê ở gần nhà thì bất ngờ sợi dây điện trung thế từ trên cao bị đứt rơi trúng lưng.

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Người đàn ông 60 tuổi bị điện giật tử vong khi đang ngồi uống cà phê - Ảnh: FB

Ông Hòa bị điện giật nằm bất tỉnh. Người dân thấy vậy vội vàng dùng cây kéo sợi dây điện ra ngoài rồi đưa nạn nhân đi cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân đã chết vì điện giật. Được biết, ông Hòa là bảo vệ dân phố, chạy xe ôm kiếm thêm thu nhập. Nhà nạn nhân ở gần quán cà phê nên thường xuyên ghé tới đây uống nước, đọc báo.

Đang uống cà phê, tài xế xe ôm bị dây điện rớt trúng người tử vong

Đang uống cà phê, tài xế xe ôm bị dây điện rớt trúng người tử vong

Dây điện bất ngờ rớt xuống, văng trúng người tài xế xe ôm đang ngồi uống cà phê vỉa hè khiến nạn nhân bị điện giật tử vong tại chỗ.

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Từ khóa:   chết vì điện giật

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