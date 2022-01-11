Quyết chí 'trùng tu' cặp môi hoành tráng để đón Tết, gái xinh nhận cái kết không thể đắng hơn?

Xã hội 11/01/2022 16:19

Mới đây, mạng xã hội lại lan truyền hình ảnh những ca phun môi của chị em ngày Tết khiến nhiều người cười không ngậm được mồm.

Tết Nguyên Đán đang đến gần cũng là dịp hội chị em thi nhau "tút tát" lại nhan sắc sau cả năm quay cuồng với công việc. Tuy nhiên, không phải lần "trùng tu" nào cũng mang lại kết quả như mong muốn. Trường hợp phun môi đón Tết trong bài đăng vừa quá là một ví dụ điển hình khiến người xem vừa thấy thương vừa không nhịn được cười.

phun moi 1
Bài viết được lan truyền trên MXH - Ảnh: Chụp màn hình

Theo đó, bài viết chia sẻ hình ảnh hai cô gái với cặp môi sưng phồng. Đính kèm bài viết là dòng trạng thái:"Làm quả môi sương sương ăn Tết". Bài đăng hiện đã có hơn 1.400 bình luận từ netizen Việt. Tuy nhiên, thay vì bình luận chê bai hay chỉ trích thì các cô gái "môi phồng" trong ảnh lại nhận được sự đồng cảm sâu sắc của cư dân mạng. Có thể thấy, với những ai yêu thích phun môi thì đây là chuyện phải trải qua ít nhất một lần.

phun moi 2
Bình luật của cư dân mạng

Bình luận bên dưới bài viết:

- Thấy tui trong đó,

- Môi tôi làm xong 1-9-1-10 với cái này,

- Môi mình làm xong đúng như vầy luôn

Được biết, phun môi về bản chất là việc sử dụng dụng cụ thêu có gắn đầu kim siêu nhỏ để tạo màu cho lớp ngoài cùng của tế bào da. Lớp thượng bì này có tác dụng như một hàng rào bảo vệ cơ thể khỏi vi khuẩn, chính vì vậy khi sử dụng bút thêu tác động lên sẽ ít nhiều gây ra các thương tổn, khiến môi bị kích thích và sưng sau khi phun như một phản ứng tự nhiên để chống vi khuẩn xâm nhập.

Việc sưng môi sau khi phun xăm thẩm mỹ sẽ kết thúc sau 2-3 ngày và môi sẽ quay lại hình thái như ban đầu. Vì vậy mà chị em không cần quá lo lắng về việc phun môi bị sưng.

Nếu như sau thời gian dài môi không có dấu hiệu giảm sưng hoặc có các hiện tượng bất thường như mưng mủ, sưng phồng đau rát thì chị em cần quay lại để được thăm khám chữa trị một cách sớm nhất.

Nguyên nhân thường gặp khi môi sưng, đau rát:

- Do viêm. Đây là tình trạng kháng nguyên lạ xảy ra đối với cơ thể khi có tác động vật lý của mực và kim xăm lên da. Khi sưng nhẹ là biểu hiện bình thường của việc viêm tạm thời. Nếu tình trạng sưng diễn ra trong thời gian dài thì rõ là đôi môi đã bị viêm.

- khi phun xăm, có quá trình ủ tê trước đó, nếu chất ủ kém chất lượng sẽ làm cho da bì lên, khó ăn mực hơn. Do đó, cần ở người thợ kĩ thuật chuyên môn cao, không phải cứ đè da môi và đi kim.

- Thứ ba là do cơ địa mỗi người, chỉ cần vẽ lên bằng đầu tăm thôi, một lúc sau cũng sẽ bị sưng. Điều đó dẫn đến câu chuyện cần tranh luận chính là tình trạng các thợ xăm còn non tay nghề nhưng vẫn bạo gan đi thực hành và làm bừa.

'Đệ tử' của ông Lê Tùng Vân gửi đơn tố cáo một mạnh thường quân từng giúp đỡ Tịnh thất Bồng Lai 11000 USD, chuyện gì đã xảy ra?

'Đệ tử' của ông Lê Tùng Vân gửi đơn tố cáo một mạnh thường quân từng giúp đỡ Tịnh thất Bồng Lai 11000 USD, chuyện gì đã xảy ra?

Lúc chưa bị bắt tạm giam, Hoàn Nguyên (một trong những người sống tại Tịnh thất Bồng Lai)  đã làm đơn kiện một mạnh thường quân từng giúp đỡ Tịnh thất số tiền không nhỏ.

Xem thêm
Từ khóa:   làm đẹp ngày tết phun xăm môi câu chuyện bi hài

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 1 giờ 48 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 2 giờ 18 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 2 giờ 48 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 2 giờ 48 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 3 giờ 18 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 3 giờ 48 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 4 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số