Quyết chí 'trùng tu' cặp môi hoành tráng để đón Tết, gái xinh nhận cái kết không thể đắng hơn?

Theo đó, bài viết chia sẻ hình ảnh hai cô gái với cặp môi sưng phồng. Đính kèm bài viết là dòng trạng thái:"Làm quả môi sương sương ăn Tết". Bài đăng hiện đã có hơn 1.400 bình luận từ netizen Việt. Tuy nhiên, thay vì bình luận chê bai hay chỉ trích thì các cô gái "môi phồng" trong ảnh lại nhận được sự đồng cảm sâu sắc của cư dân mạng. Có thể thấy, với những ai yêu thích phun môi thì đây là chuyện phải trải qua ít nhất một lần.

Tết Nguyên Đán đang đến gần cũng là dịp hội chị em thi nhau "tút tát" lại nhan sắc sau cả năm quay cuồng với công việc. Tuy nhiên, không phải lần "trùng tu" nào cũng mang lại kết quả như mong muốn. Trường hợp phun môi đón Tết trong bài đăng vừa quá là một ví dụ điển hình khiến người xem vừa thấy thương vừa không nhịn được cười.

- Môi tôi làm xong 1-9-1-10 với cái này,

- Môi mình làm xong đúng như vầy luôn

Được biết, phun môi về bản chất là việc sử dụng dụng cụ thêu có gắn đầu kim siêu nhỏ để tạo màu cho lớp ngoài cùng của tế bào da. Lớp thượng bì này có tác dụng như một hàng rào bảo vệ cơ thể khỏi vi khuẩn, chính vì vậy khi sử dụng bút thêu tác động lên sẽ ít nhiều gây ra các thương tổn, khiến môi bị kích thích và sưng sau khi phun như một phản ứng tự nhiên để chống vi khuẩn xâm nhập.

Việc sưng môi sau khi phun xăm thẩm mỹ sẽ kết thúc sau 2-3 ngày và môi sẽ quay lại hình thái như ban đầu. Vì vậy mà chị em không cần quá lo lắng về việc phun môi bị sưng.

Nếu như sau thời gian dài môi không có dấu hiệu giảm sưng hoặc có các hiện tượng bất thường như mưng mủ, sưng phồng đau rát thì chị em cần quay lại để được thăm khám chữa trị một cách sớm nhất.

Nguyên nhân thường gặp khi môi sưng, đau rát:

- Do viêm. Đây là tình trạng kháng nguyên lạ xảy ra đối với cơ thể khi có tác động vật lý của mực và kim xăm lên da. Khi sưng nhẹ là biểu hiện bình thường của việc viêm tạm thời. Nếu tình trạng sưng diễn ra trong thời gian dài thì rõ là đôi môi đã bị viêm.

- khi phun xăm, có quá trình ủ tê trước đó, nếu chất ủ kém chất lượng sẽ làm cho da bì lên, khó ăn mực hơn. Do đó, cần ở người thợ kĩ thuật chuyên môn cao, không phải cứ đè da môi và đi kim.

- Thứ ba là do cơ địa mỗi người, chỉ cần vẽ lên bằng đầu tăm thôi, một lúc sau cũng sẽ bị sưng. Điều đó dẫn đến câu chuyện cần tranh luận chính là tình trạng các thợ xăm còn non tay nghề nhưng vẫn bạo gan đi thực hành và làm bừa.