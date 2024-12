Theo báo Lao Động, ngày 8.12, Công an huyện Hải Lăng xác nhận, đã phối hợp với Công an huyện Triệu Phong, Công an thị xã Quảng Trị làm rõ vụ việc nhóm thanh thiếu niên đi xe mô tô, mang theo hung khí gây thương tích với người đi đường.

Trước đó, Công an huyện Hải Lăng phát hiện trên mạng xã hội có nhiều tài khoản đăng tải các đoạn video có nội dung nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô tốc độ cao. Nhóm này còn mang theo phóng lợn, gậy sắt và các hung khí khác để gây chiến với các thanh niên ở địa bàn.