Quảng Nam: Cô gái trẻ bị tai nạn tử vong, không kịp lên xe hoa sau 2 lần hoãn cưới vì Covid-19

Xã hội 29/08/2020 17:00

Vụ tai nạn thương tâm khiến cô gái trẻ ở tỉnh Quảng Nam qua đời. Nạn nhân đã chuẩn bị đám cưới 2 lần nhưng đều bị hoãn vì dịch bệnh.

Vào khoảng 6 giờ sáng nay (29/8), tại đường ĐT617 (thuộc xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến một cô gái tử vong.

Nạn nhân được xác định là chị Phạm Thị Nga (sinh năm 1996, ngụ thôn Xuân Trung, xã Tam Quang, huyện Núi Thành).

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Vụ tai nạn thương tâm khiến chị Nga tử vong mà chưa kịp mặc áo cô dâu sau 2 lần hoãn cưới - Ảnh: FB

Theo thông tin trên Người lao động, Nga là công nhân đang làm việc tại một công ty trên địa bàn huyện Núi Thành. Vào thời điểm trên, cô đang trên đường đi xe máy tới công ty làm việc thì gặp tai nạn đau lòng.

Cũng theo nguồn tin trên, cô gái trẻ tử vong khi chưa kịp lên xe hoa sau 2 lần hoãn cưới vì dịch bệnh Covid-19. Trước đó, Nga và chồng đã làm đám hỏi, dự định tổ chức đám cưới trong tháng Tư Âm lịch.

Vì dịch bệnh nên cặp đôi phải hoãn đám cưới. Ngày 8/8 vừa qua, 2 vợ chồng Nga lại tiếp tục hoãn đám cưới vì đợt dịch Covid-19 thứ hai bùng phát.

Được biết, tại địa phương gia đình nạn nhân có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Mẹ cô đã lớn tuổi, không có việc làm ổn định, ai thuê gì làm nấy. Trong khi đó, người cha bị tai biến không thể đi lại. Gia đình nạn nhân có 2 người con nhưng cách đây 3 năm, người anh trai cũng qua đời vì tai nạn giao thông.

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Từ khóa:   Quảng Nam tai nạn giao thông Covid-19

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