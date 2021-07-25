Phát hiện 5 ca dương tính SARS-CoV-2 trong 1 ngày, TP.Hội An giãn cách xã hội từ 0h ngày 26/7

Sáng 25/7, UBND TP.Hội An vừa có thông báo giãn cách xã hội toàn thành phố từ 0h ngày 26/7.

Theo thông tin từ VTC News, sáng 25/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Hội An về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại thành phố.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Hội An, từ hôm qua đến sáng nay, địa phương này phát hiện 5 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 3 người trong một gia đình (trú số 72B đường Lê Hồng Phong, khối Hòa Thanh, phường Tân An).

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Trước tình hình trên, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam quyết định thực hiện giãn cách xã hội tại TP.Hội An từ 0h ngày 26/7. Trong đó, 2 phường Tân An và Thanh Hà cùng thôn Trảng Suối (xã Cẩm Hà) áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng. Các khu vực còn lại trên địa bàn thực hiện theo Chỉ thị 15, xã đảo Tân Hiệp áp dụng Chỉ thị 19.

Từ 12h ngày 25/7, lực lượng chức năng thiết lập chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào TP.Hội An và yêu cầu người dân tạm thời không rời khỏi địa bàn thành phố nhằm đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch. Các xã, phường cũng sẽ kiểm soát chặt đường tiểu ngạch tại địa phương để hạn chế tối đa lượng người ra vào.

Đồng Nai ghi nhận 3 bệnh nhân COVID-19 tử vong, 18 ca đang diễn tiến nặng, phải thở máy Tối ngày 23/7, Sở Y tế Đồng Nai cho biết, địa phương vừa ghi nhận thêm 3 bệnh nhân mắc COVID-19 tử vong. Bên cạnh đó, nhiều trường hợp có diễn tiến xấu.

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