Theo Báo Tuổi Trẻ, tối 27-3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với T.V.M (16 tuổi, trú quận Long Biên, học sinh lớp 10, Trung tâm giáo dục thường xuyên Việt Hưng) để điều tra về tội cố ý gây thương tích.

Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân quận Long Biên đã phê chuẩn các quyết định và lệnh trên.