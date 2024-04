Phạm nhân Mai Văn Đệ bật khóc khi nói về lý do trốn trại

Mai Văn Đệ là phạm nhân trốn trại ở Thanh Hóa, đã bị công an bắt giữ sau một ngày rời khỏi trại giam. Tại cơ quan công an, phạm nhân đã khai ra lý do trốn trại.

Theo PLO, Phạm nhân Mai Văn Đệ (33 tuổi, ngụ xã Hải Giang, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) bị phạt tù giam vì tội đánh bạc đang thụ án tại Trại giam số 5 (Bộ Công an), đóng tại Nông trường Thống Nhất, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, đến khoảng 16 giờ ngày 2-4, trong khi đang cải tạo, phạm nhân Đệ trốn khỏi trại giam, cướp taxi bỏ chạy đến địa bàn xã Hà Đông giáp ranh với xã Hà Lĩnh thì bỏ xe lại, trốn vào rừng. Khi truy tìm phạm nhân, Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động hơn 400 cảnh sát cùng với dân quân tại địa phương triển khai các phương án, khoanh vùng toàn bộ các khu vực nơi Mai Văn Đệ ẩn náu, đặc biệt là khu vực Rừng sến Tam Quy. Đến khoảng 16 giờ 30 chiều 3-4, khoảng 24 giờ trốn khỏi trại giam, Mai Văn Đệ đã bị Công an huyện Hà Trung bắt giữ tại xã Hà Lĩnh giáp ranh với khu vực Rừng sến Tam Quy. Mai Văn Đệ được các đồng chí công an phân tích, khuyên chấp hành án, cải tạo tốt để về với gia đình. Ảnh: Dân Việt Theo báo Dân Việt, khi bị lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hoá khống chế, thẩm vấn nhanh, phạm nhân Mai Văn Đệ cho biết lý do trốn trại là không muốn cho vợ đi nước ngoài, trong khi không liên lạc được với vợ đã nảy sinh ghen tuông, suy nghĩ tiêu cực nên đã dẫn tới hành vi trốn trại như trên. Nói về lý do trốn trại, Mai Văn Đệ bật khóc - Ảnh: PLO Công an đã phân tích, chỉ rõ về hành vi trốn trại là vi phạm pháp luật, đồng thời khuyên phạm nhân cố gắng chấp hành án, cải tạo tốt để sớm trở về với gia đình, vợ con. Tài xế taxi kể lại phút giây chạm mặt khi chở phạm nhân trốn trại Khi phát hiện đang chở phạm nhân trốn trại, anh Mạnh xuống xe giả vờ đi vệ sinh để "câu giờ", đợi công an đến. Nhưng kế hoạch vây bắt chưa thành công thì phạm nhân đã lấy cắp chiếc xe, bỏ chạy. https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/pham-nhan-mai-van-e-bat-khoc-khi-noi-ve-ly-do-tron-trai-663717.html Theo Châu Anh (t/h) | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/pham-nhan-mai-van-e-bat-khoc-khi-noi-ve-ly-do-tron-trai-663717.html