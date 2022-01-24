Lúc làm việc với Linh, lực lượng công an thấy nữ sinh nói chuyện như người mất hồn, khai báo bất nhất, đôi mắt nhìn xa xăm. Với kinh nghiệm từng điều tra các vụ án mạng do người trầm cảm gây ra, lực lượng công an nghi ngờ nữ sinh này đã ra tay giết cha.

Liên quan đến vụ nữ sinh đầu độc giết chết cha ruột rồi tạo hiện trường giả, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Tống Thị Tùng Linh (21 tuổi, trú phường Phước Nguyên, TP. Bà Rịa) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án là cha ruột của Linh - ông Tống Hồng Điệp (SN 1968). Tống Thị Tùng Linh tại cơ quan công an (Ảnh: Thanh Niên) Tại cơ quan công an, Linh khai nhận đã giết cha ruột bằng chất độc xyanua, nguyên nhân được nữ sinh này đưa ra là vì cả hai cha con có mâu thuẫn. Linh khai ngày 18/1 đến chợ Kim Biên, TP.HCM mua 1kg chất độc xyanua rồi về nhà pha vào nước mà cha ruột của mình hay uống, để trong tủ lạnh.

Đến khoảng 18h cùng ngày, ông Điệp mở tủ lạnh lấy nước uống thì nôn ói và tử vong sau đó. Linh sau đó đã dùng băng keo và cà vạt trói tay, chân ông Điệp lại. Nữ sinh này dùng gạch xây thành cái hồ để thi thể nạn nhân bên trong rồi dùng xi măng đắp lên giấu xác. Khuya 19/1, Linh chạy ra khỏi nhà kêu cứu, khai báo có một thanh niên lạ mặt đột nhập vào nhà, nói đã giết chết ông Điệp và đốt nhà của mình. Sau đó, người này đập đầu Linh bất tỉnh. Lực lượng công an có mặt tại hiện trường sau khi vụ án xảy ra (Ảnh: Thanh Niên) Dẫn thông tin từ báo Thanh niên, lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đến khám nghiệm hiện trường vụ cháy sau khi nhận được khai báo của Linh. Thời điểm này, khi được lực lượng công an hỏi ông Điệp đang ở đâu khi Linh bị kẻ lạ đột nhập vào nhà đánh thì Linh cho hay cha của mình đã đi du lịch ngoài Bắc và dặn “đừng có ai gọi điện”.

Một cán bộ tham gia điều tra vụ án tại hiện trường đã lấy số điện thoại của ông Điệp từ Linh gọi thì số thuê bao không liên lạc được. Linh sau đó tiếp tục cung cấp thông tin rằng ông Điệp được một ô tô đến chở đi du lịch nhưng khi kiểm tra các camera của nhà dân, lực lượng công an không phát hiện ô tô nào tới đón cha của Linh. Quá trình làm việc với hàng xóm của Linh, lực lượng công an được họ cho biết nhiều tháng qua Linh có dấu hiệu trầm cảm. Khi khai báo với lực lượng công an, nữ sinh này nói chuyện như người mất hồn, khai báo bất nhất, đôi mắt nhìn xa xắm. Với kinh nghiệm điều tra các vụ án mạng do người trầm cản gây ra, lực lượng công an nghi ngờ Linh ra tay sát hại cha của mình rồi tạo hiện trường giả. Hiện trạng ngôi nhà sau khi bị Linh phóng hỏa đốt (Ảnh: Tiền Phong) Nghi ngờ những lời khai của Linh là gian dối, lực lượng công an sau đó đã quay lại hiện trường tìm kiếm từng ngõ ngách bên trong căn nhà thì phát hiện một hồ nhỏ mới xây, bên trên có một tấm ni lông đậy lên sơ sài. Lúc gỡ tấm ni lông, công an phát hiện thi thể ông Điệp nằm bên trong, được đắp xi măng nhằm giấu xác. Khu vực cảnh sát phát hiện thi thể nạn nhân (Ảnh: VnExpress) Khuya 20/1, nữ sinh Tống Thị Tùng Linh khai nhận mình đã sát hại cha ruột bằng chất độc xyanua rồi giấu xác. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Chân dung "nghịch tử" hạ độc cha ruột bằng xyanua: Rành về luật, nói dối quanh co, dửng dưng đi ngủ lúc cha nguy kịch Mẹ của Linh cho biết con gái dù có vẻ ngoài hiền lành nhưng thực chất lại là người có tính cách rất lì lợm, ngang bướng, từ năm lớp 7, cô gái này đã lấy trộm tiền của gia đình. Khi bị bắt Linh vẫn tự tin nói dối quanh co, ra tay man rợ với cha không chút sợ hãi dù bản thân là sinh viên luật và am hiểu về luật pháp.

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