Liên quan đến vụ nữ sinh đầu độc giết chết cha ruột rồi tạo hiện trường giả, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Tống Thị Tùng Linh (21 tuổi, trú phường Phước Nguyên, TP. Bà Rịa) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án là cha ruột của Linh - ông Tống Hồng Điệp (SN 1968).

Dẫn thông tin từ báo Thanh niên, lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đến khám nghiệm hiện trường vụ cháy sau khi nhận được khai báo của Linh. Thời điểm này, khi được lực lượng công an hỏi ông Điệp đang ở đâu khi Linh bị kẻ lạ đột nhập vào nhà đánh thì Linh cho hay cha của mình đã đi du lịch ngoài Bắc và dặn “đừng có ai gọi điện”.

Một cán bộ tham gia điều tra vụ án tại hiện trường đã lấy số điện thoại của ông Điệp từ Linh gọi thì số thuê bao không liên lạc được. Linh sau đó tiếp tục cung cấp thông tin rằng ông Điệp được một ô tô đến chở đi du lịch nhưng khi kiểm tra các camera của nhà dân, lực lượng công an không phát hiện ô tô nào tới đón cha của Linh.

Quá trình làm việc với hàng xóm của Linh, lực lượng công an được họ cho biết nhiều tháng qua Linh có dấu hiệu trầm cảm. Khi khai báo với lực lượng công an, nữ sinh này nói chuyện như người mất hồn, khai báo bất nhất, đôi mắt nhìn xa xắm. Với kinh nghiệm điều tra các vụ án mạng do người trầm cản gây ra, lực lượng công an nghi ngờ Linh ra tay sát hại cha của mình rồi tạo hiện trường giả.

Hiện trạng ngôi nhà sau khi bị Linh phóng hỏa đốt (Ảnh: Tiền Phong)

Nghi ngờ những lời khai của Linh là gian dối, lực lượng công an sau đó đã quay lại hiện trường tìm kiếm từng ngõ ngách bên trong căn nhà thì phát hiện một hồ nhỏ mới xây, bên trên có một tấm ni lông đậy lên sơ sài. Lúc gỡ tấm ni lông, công an phát hiện thi thể ông Điệp nằm bên trong, được đắp xi măng nhằm giấu xác.

Khu vực cảnh sát phát hiện thi thể nạn nhân (Ảnh: VnExpress)

Khuya 20/1, nữ sinh Tống Thị Tùng Linh khai nhận mình đã sát hại cha ruột bằng chất độc xyanua rồi giấu xác. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.