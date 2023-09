Hôm nay (7/1), Đại tá Lê Minh Quang, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết Công an tỉnh đã phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và Công an TP. Hồ Chí Minh bắt được đối tượng Lê Văn Ri (sinh năm 1947, trú tại TP. Hồ Chí Minh) khi đối tượng này đang lẩn trốn ở TP.HCM.

Chân dung đối tượng Lê Văn Ri - Ảnh: Công An Nhân Dân

Lê Văn Ri là nghi can sát hại cụ Nguyễn Thị Năm (sinh năm 1937) và bà Võ Thị Phương (sinh năm 1973) cùng sống tại xã Trinh Phú, huyện Kế Sách (Sóc Trăng) vào khuya 5/1 vừa qua.