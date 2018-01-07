Nóng: Tiết lộ chân dung nghi can giết chết mẹ con cụ bà 81 tuổi dã man ở Sóc Trăng

Xã hội 07/01/2018 14:41

Sau nhiều giờ lẩn trốn, nghi phạm giết chết hai mẹ con cụ bà 81 tuổi ở Sóc Trăng đã bị cảnh sát bắt giữ.

Hôm nay (7/1), Đại tá Lê Minh Quang, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết Công an tỉnh đã phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và Công an TP. Hồ Chí Minh bắt được đối tượng Lê Văn Ri (sinh năm 1947, trú tại TP. Hồ Chí Minh) khi đối tượng này đang lẩn trốn ở TP.HCM.

Nóng: Tiết lộ chân dung nghi can giết chết mẹ con cụ bà 81 tuổi dã man ở Sóc Trăng - Ảnh 1
Chân dung đối tượng Lê Văn Ri - Ảnh: Công An Nhân Dân

Lê Văn Ri là nghi can sát hại cụ Nguyễn Thị Năm (sinh năm 1937) và bà Võ Thị Phương (sinh năm 1973) cùng sống tại xã Trinh Phú, huyện Kế Sách (Sóc Trăng) vào khuya 5/1 vừa qua.

Được biết, bà Năm là mẹ vợ của đối tượng Ri. Cách đây hơn 10 năm, Ri và bà Võ Thị Bảnh (1971, con gái của cụ Năm) quen biết và sống như vợ chồng cho đến nay mặc dù đối tượng đã có gia đình ở TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, thời gian gần đây giữa hai người xảy ra xích mích nên bà Bảnh bỏ nhà ra đi.

Ông Nguyễn Văn Đời (chồng bà Phương), người có mặt tại hiện trường và may mắn không bị đối tượng Ri đâm chết kể rằng vào khoảng 23 giờ ngày 5/1, khi đang nằm ngủ thì đột nhiên ông nghe tiếng mẹ vợ kêu thất thanh. Lúc ông ra khỏi giường thì nhìn thấy Ri trong nhà la hét: “Tôi bực lắm rồi đó nghe. Vợ tôi đâu”. Thấy vậy, ông Đời mới khuyên anh rể bình tĩnh lại.

Nóng: Tiết lộ chân dung nghi can giết chết mẹ con cụ bà 81 tuổi dã man ở Sóc Trăng - Ảnh 2
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Công An Nhân Dân

Ông Đời vừa dứt lời thì bị ông Ri vung dao đâm vào người. May mắn ông Đời đã né được rồi chạy ra ngoài sân gọi hàng xóm đến giúp đỡ. Khi ông cùng mọi người quay vào nhà thì phát hiện vợ và mẹ vợ nằm trên sàn nhà với nhiều vết đâm trong khi đối tượng Ri đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ông Võ Văn Thọ (con trai của bà Năm) nói: “Có lẽ do mâu thuẫn vợ chồng, nên ông Ri tìm đến nhà má tôi gây sự rồi đâm chết má tôi và em gái tôi là Võ Thị Phương. Ông Ri là người ở TP. Hồ Chí Minh, đã có gia đình riêng, có con cháu nhưng sau này ở với em tôi là Bảnh được gần 10 năm nay và không có con”.

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Công an tỉnh Sóc Trăng đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi lấy lời khai nhân chứng đồng thời truy bắt nghi can sát hại 2 người phụ nữ trong đêm.

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