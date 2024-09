Nóng: Bão Yagi mạnh lên cấp 15, chuẩn bị thành siêu bão

Khoảng đêm ngày 6, rạng sáng ngày 7-9, bão số 3 đi vào vịnh Bắc Bộ với cường độ giảm còn cấp 13-14, giật cấp 17. Dù giảm cấp nhưng bão vẫn còn rất mạnh.

Theo thông tin từ Báo Pháp luật TPHCM Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết lúc 4 giờ sáng nay, 5-9, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Với vị trí này, tâm bão cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 550km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167-183km/giờ), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10km/giờ. Như vậy so với thời điểm bão mới vào Biển Đông, sau 48 giờ, bão đã mạnh thêm 8 cấp.

Dự báo trong 24 giờ tới sẽ là thời điểm mạnh nhất của bão số 3. Bão tiếp tục mạnh lên thành siêu bão với cấp 16, giật trên cấp 17, tiến gần vào đảo Hải Nam, Trung Quốc.

Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới được xác định: Phía Bắc vĩ tuyến 16,0N; kinh tuyến 111,5E – 119,5E. Rủi ro thiên tai cấp 4 ở khu vực phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông.

Sau khi đi vào đảo Hải Nam (Trung Quốc), gặp địa hình cản trở, siêu bão số 3 giảm cấp. Khoảng đêm ngày 6, rạng sáng ngày 7-9, bão số 3 đi vào vịnh Bắc Bộ với cường độ giảm còn cấp 13-14, giật cấp 17. Dù giảm cấp nhưng bão vẫn còn rất mạnh.

Dự báo trong 24 giờ tới sẽ là thời điểm mạnh nhất của bão số 3. Ảnh: Báo Pháp luật TPHCM

Theo thôn tin từ An Ninh Thủ Đô, bão số 3 (tên quốc tế là Yagi) đang hoạt động trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc biển Đông có cường độ rất mạnh (sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 14 và còn tiếp tục mạnh lên cấp 14-15, giật cấp 16-17) sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, đe dọa trực tiếp đến an toàn các tuyến đê biển, đê cửa sông và hoàn lưu của bão có thể gây mưa lớn kéo dài, ảnh hưởng đến an toàn các tuyến đê sông.

Để đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện nghiêm Công điện số 86 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai ứng phó bão số 3.

