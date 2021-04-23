Liên quan đến nghi án con sát hại cha ruột, mới đây, người thân của gia đình đã tiết lộ nhiều sự thật bất ngờ về gia cảnh cũng như con người thật của người con trai trong vụ án nói trên.

Theo Công an TP.HCM, liên quan đến nghi án con trai sát hại cha ruột rồi tự sát, tối ngày 22/4, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương vừa hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ việc. Danh tính nạn nhân được xác định là ông Trần Hữu D. (55 tuổi, quê An Giang). Còn con trai ông là Trần Bảo T. (30 tuổi) thì bị thương trong tình trạng nguy kịch.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Công an TP.HCM Trước đó, chị P. (vợ anh T.) sau khi thấy bài đăng bất thường của chồng trên Facebook thì vội về nhà kiểm tra và phát hiện sự việc đau lòng. Nội dung bài viết như sau: “Cuộc sống người này có hiếu với ba mẹ mình thì người vợ lẽ phải bất hiếu sao. Anh xin lỗi vợ và con vì anh đã lừa dối e với lần này và chắc cũng là lần cuối. Cũng gần hai năm qua anh cảm ơn em với con luôn cố gắng cùng anh. Bây giờ anh không muốn vì anh mà em lại bất hiếu với mẹ khi ra ở trọ với anh khi anh biết mẹ với em là tất cả sự yêu thương. Nhưng anh cũng không thể đem ba đi gửi người ta. Qua cuộc nói chuyện với mẹ và dì tư thì người thân sống chung 10 năm chẳng khác gì người dưng ngoài đường cả. Anh biết em thương anh nhiều lắm, anh xin lỗi anh không muốn sống cái cảnh người trong nhà khi gặp nhau mà như là người dưng trong khi nhỏ tới lớn anh sống trong cảnh đó quá nhiều rồi em à và anh không muốn em sống cảnh khi gặp mặt lại coi là người dưng. Anh cũng xin lỗi con và em cho anh nợ con và em cuộc đời này .... Cũng xin lỗi chị chủ trọ mới dọn trọ vào được hai ngày thì chị kêu dọn trọ và vì đã nhận tiền nên chị cho ở tới cuối tháng..... Phi mày nói bà ù thỉnh bàn thờ mẹ tao về thờ giùm vì thằng bất hiếu không thể thờ mẹ nó đang đi kiếm mẹ nó đây”.

Chia sẻ về gia cảnh nhà anh T., một người thân cho biết, hoàn cảnh gia đình này rất éo le. Trước đây ông D. ở huyện Phú Tân, tỉnh An Giang và có cuộc sống bình thường như bao người nhưng sau đó thì phát bệnh tai biến, nằm một chỗ. Thùng quyên góp hỗ trợ kinh phí mai táng cho ông D. - Ảnh: Công an TP.HCM Còn anh T. thì lên TP. Dĩ An lập nghiệp rồi quen với chị P. (sống tại địa phương). Hai người có với nhau 1 đứa con gái. Anh T. cũng được nhiều người nhận xét là hiền lành, sống rất tốt và có "sự chất phát của người miền Tây”. Tuy nhiên, do công việc bấp bênh lại ảnh hưởng của dịch covid-19, cuộc sống gia đình anh T. ngày càng khó khăn. Sau Tết Nguyên Đán 2021, ông D. lên ở với con trai vì dưới quê buồn quá. Nhưng vì ông D. bệnh tật, sợ ông chết bất thình lình, nên một số chủ trọ không cho ở. Được biết, gần đây, anh T có nói chuyện với gia đình vợ ở Dĩ An về việc xin cho cha mình về ở chung nhưng nhà vợ cũng chật hẹp lại đông người nên phía nhà vợ không đồng ý. Người thân anh T. cũng cho biết từng đề nghị anh gửi cha đến nhà họ ở, nhưng anh T. thương cha, không muốn gửi ông đi chỗ khác. Như đã đưa tin trước đó, ngày 22/4, một vụ án mạng thương tâm đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Dương khiến hai cha con thương vong. Cụ thể, sáng ngày 22/4, sau khi chị P. đến công ty thì thấy anh T. đăng trên mạng xã hội Facebook nhiều nội dung bất thường. Chị liền nhanh chóng quay về nhà kiểm tra. Đến nơi, phòng trọ khóa trái, qua khe cửa, chị thấy cha chồng nằm bất động trên giường, còn anh T. thì thoi thóp dưới nền nhà. Ngay sau khi nhận được thông tin, công an phường Tân Đông Hiệp có mặt phá cửa vào bên trong. Lúc này, ông D. đã chết với vết thương ở cổ, anh T. còn sống, bị thương ở bụng, tay. Anh được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tới chiều ngày 22/4, T. vẫn đang hôn mê tại phòng hồi sức tích cực của bệnh viện, hiện các vết thương đã được đội ngũ bác sĩ tiến hành phẫu thuật nhưng cơ hội sống chỉ còn khoảng 30%.

Tài xế xe Mercedes tông 2 người thương vong: Đi uống với bạn rồi 'ai đó bỏ chất cấm vào ly không biết', nghe tin nạn nhân tử vong thì sợ quá nên đi Đà Lạt Liên quan đến vụ tài xế xe Mercedes tông nữ tiếp viên hàng không và tài xế xe Grab thương vong, ngày 22/4, tại phiên toàn phúc thẩm, bị cáo khai nhận sử dụng bằng lái giả để thuê xe. Khi biết 1 nạn nhân đã tử vong thì lên Đà Lạt và vứt hết giấy tờ. Được gia đình động viên nên ra đầu thú.

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