Dù được các bác sĩ tận tình cấp cứu, cứu chữa trong khoảng 30 phút sau đó nhưng nạn nhân đã không vượt qua được nguy kịch, không còn dấu hiệu của sự sống.

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe & Đời sống, ngày 13/6, lãnh đạo UBND xã Tân Lập (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) cho biết, trên địa bàn xã xảy ra vụ việc một nam học sinh lớp 11 gặp nạn trong khi đi tắm sông cùng nhóm bạn. Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 16h30 chiều qua (12/6), nạn nhân được xác định là T.V.T (16 tuổi, trú xã Tam Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình).

Lúc này, chính quyền xã Tân Lập nhận được tin báo của người dân về việc có học sinh lớp 11 trong quá trình cùng nhóm bạn nhảy từ trên cống Tân Đệ xuống sông Kiến Giang để tắm sông, nô đùa bị chấn thương nặng, bất tỉnh nên đã cử cán bộ xuống hiện trường, phối hợp sơ cấp cứu người bị nạn. Lãnh đạo UBND xã Tân Lập cho biết thêm, theo lời kể của các bạn đi cùng, học sinh này nhảy từ trên cống xuống sông tắm khi trên người còn rất nhiều mồ hôi. Do đó các bạn cháu nhận định ban đầu có thể nạn nhân bị cảm lạnh, sốc nhiệt nên đã bị ngất, bất tỉnh. Tuy nhiên đây mới là lời kể ban đầu, nguyên nhân thực sự đang chờ báo cáo của các đơn vị chức năng.

Người dân và chính quyền phối hợp sơ cấp cứu cho nam sinh lớp 11 gặp nạn - Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống Theo Báo Lao Động, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư - cho biết, ca cấp cứu này nạn nhân nhảy cầu tắm sông, không rõ đầu va đập vào vật gì nhưng có chấn thương vùng đầu. Ngay sau khi nạn nhân được đưa lên bờ, rất may có bác sĩ cấp cứu của Bệnh viện Nhi Thái Bình nhà ở gần đó đã ra cùng với người dân cấp cứu nạn nhân. Khoảng 30 phút sau nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư trong tình trạng còn tim, cấp cứu ngược tuần hoàn sau đó gọi xe cứu thương chuyển Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tuy nhiên tiên lượng khó vì đồng tử nạn nhân giãn, sợ mất não. Theo xác nhận từ phía bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình vào sáng nay, 13/6, khoảng 20h tối qua (12/6), Khoa Cấp cứu của bệnh viện này tiếp nhận bệnh nhân nói trên trong tình trạng ngừng tuần hoàn, ngừng tim trước viện. Dù được các bác sĩ tận tình cấp cứu, cứu chữa trong khoảng 30 phút sau đó nhưng nạn nhân T.V.T đã không vượt qua được nguy kịch, không còn dấu hiệu của sự sống. Đến khoảng 20h35 tối cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự, sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định. Lãnh đạo UBND xã Tân Lập ho cho biết, khu vực cống Tân Đệ trên sông Kiến Giang giáp ranh với xã Bách Thuận có thành cống rất cao, sâu so với mặt nước dưới sông. Mặc dù xã đã thông báo nhắc nhở liên tục, Đoàn thanh niên cũng đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm hai bên thành cống, bờ sông nhưng nhiều thanh niên, học sinh vẫn rất chủ quan, vẫn tụ tập nhảy cống, tắm sông ở đoạn này. Lãnh đạo địa phương đề nghị các bậc phụ huynh sát sao, nhắc nhở con em mình giữ an toàn, tuyệt đối không nhảy cống xuống sông vì rất nguy hiểm.

Rủ nhau ra sông tắm mát, 2 anh em ruột đuối nước, tử vong thương tâm Nạn nhân là 2 anh em ruột, 1 bé trai và 1 bé gái, chìm được khoảng 30 phút mới được người dân phát hiện đưa lên bờ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhay-tu-tren-cong-xuong-song-tam-mot-hoc-sinh-lop-11-tu-vong-591682.html