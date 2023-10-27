Người sống sót duy nhất trong vụ cháy ở Hà Nội bàng hoàng nhận tin dữ: Còn gì đau đớn hơn khi người vợ trẻ cùng 2 con bị ngọn lửa 'nuốt trọn'

Xã hội 27/10/2023 18:58

Anh T. là người duy nhất sống sót sau vụ cháy kinh hoàng. Vết thương trên người anh không đau đớn bằng nỗi đau tột cùng khi người vợ trẻ cùng 2 con phút chốc bị ngọn lửa cuốn đi.

Theo thông tin từ VTC News, gần 1 ngày sau vụ cháy căn nhà kinh doanh phế liệu ở xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, anh Mai Văn Y. (35 tuổi, trú huyện Xuân Trường, Nam Định) vẫn đang phải điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác, quận Hà Đông.

Anh T. là người duy nhất sống sót sau vụ cháy kinh hoàng. Vết thương trên người anh không đau đớn bằng nỗi đau tột cùng khi người vợ trẻ cùng 2 con phút chốc bị ngọn lửa cuốn đi.

"Tôi mất tất cả rồi, mất vợ con, mất tài sản... Giờ tôi là người trắng tay", anh Y. xót xa.

Người sống sót duy nhất trong vụ cháy ở Hà Nội bàng hoàng nhận tin dữ: Còn gì đau đớn hơn khi người vợ trẻ cùng 2 con bị ngọn lửa 'nuốt trọn' - Ảnh 1
Ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt, bao trùm cả ngôi nhà - Ảnh: VTC News

10 năm trước, vợ chồng anh rời quê hương, bôn ba tại nhiều tỉnh thành ở miền Bắc để kiếm sống bằng nghề đồng nát. Năm 2019, anh thuê 40m2 đất ở đường mới Hồng Hà, huyện Thanh Trì, dựng căn nhà tạm bằng khung sắt, quây xung quanh và lợp mái tôn để buôn bán.

Biết nghề nghiệp vất vả, vợ chồng anh luôn cố gắng đi nhiều nơi để mua được những mối lớn, sau đó mang về ép, đóng thành khối chờ bán cho khách. Sau nhiều năm cố gắng làm việc, vợ chồng anh phần nào trang trải được cuộc sống nơi thành thị và nuôi hai người con trai 5 tuổi và 11 tuổi đi học ở các trường trong xã Tứ Hiệp.

"Vất vả lắm em ạ. Nghề này gọi là có công hơn những nghề làm thuê như thợ xây, phụ hồ một chút thôi", anh Y. nói.

Người sống sót duy nhất trong vụ cháy ở Hà Nội bàng hoàng nhận tin dữ: Còn gì đau đớn hơn khi người vợ trẻ cùng 2 con bị ngọn lửa 'nuốt trọn' - Ảnh 2
Anh Y hiện vẫn đang điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Thanh Niên

 

Như đã đưa tin trước đó, theo Thanh Niên, ngày 25/10, anh Y. mua được hàng trăm bình xịt khoáng hết hạn sử dụng rồi mang về nhà ép lấy kim loại. Các bình đều còn khí.

Một ngày sau, vợ chồng anh mang lô hàng mới nhập ra ép bằng máy thủy lực. Đến khoảng 17 giờ 30 ép xong, vợ anh Y. đi tắm cho con còn anh đứng gần lô hàng, cạnh cửa ra vào thì bất ngờ có tia lửa từ bình phụt ra và bốc cháy.

Lửa từ lô hàng đang ép bùng lên, bén sang những vật xung quanh và xuất hiện một số tiếng nổ khiến anh Y. không kịp trở tay. Trong khoảng thời gian tính bằng giây, anh Y. bị áp lực bên trong nhà đẩy văng ra ngoài cửa.

"Tôi chạy vào hô hoán vợ con ra ngoài nhưng họ khiếp lửa, cứ chạy vào sâu bên trong căn nhà. Tôi đuổi theo, lao vào bên trong đám cháy nhưng lửa bùng lên to quá, đành phải chạy ra ngoài", anh Y. nhớ lại.

Người đã bị thương ở chân, tay và mặt nhưng anh Y. vẫn gào thét gọi "vợ con ơi" rồi định lao vào đám cháy nhưng bị người dân cản lại và gọi xe cấp cứu.

"Giá như lúc đó chạy ra ngoài thì chỉ bị thương nhẹ", anh Y. thở dài rồi liên tục xin một cuộc điện thoại để điện về nhà, hỏi thăm tình hình của vợ con.

Đại diện gia đình nạn nhân cho biết, khoảng 10 giờ hôm nay 27/10, thi thể vợ và 2 con anh Y. được đưa về quê nhà trong sự tiếc thương của gia đình, hàng xóm. Hiện tại, gia đình đang lo hoàn tất các thủ tục phát tang, chiều nay sẽ tổ chức lễ viếng. Đến sáng mai sẽ tiến hành chôn cất các nạn nhân theo phong tục địa phương.

Xót xa tang lễ của 3 mẹ con tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội: Mới 10 phút đã âm - dương cách biệt, người ở lại với nỗi đau tột cùng

Xót xa tang lễ của 3 mẹ con tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội: Mới 10 phút đã âm - dương cách biệt, người ở lại với nỗi đau tột cùng

Vụ cháy chiều qua ở huyện Thanh Trì, Hà Nội đã cướp đi hạnh phúc của một gia đình, 3 mẹ con đã bỏ lại người cha, người chồng mà ra đi mãi mãi.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy nhà cháy nhà ở Thanh Trì cháy nhà ở Hà Nội tin tức xã hội

TIN MỚI NHẤT

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Dinh dưỡng 20 phút trước
Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Đời sống 51 phút trước
Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Xã hội 1 giờ 17 phút trước
3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Tâm sự gia đình 1 giờ 20 phút trước
Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Đời sống 1 giờ 35 phút trước
Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đời sống 1 giờ 56 phút trước
Lời kể của con gái về người bạn ở nhà cô giáo và bí mật khiến tôi bần thần

Lời kể của con gái về người bạn ở nhà cô giáo và bí mật khiến tôi bần thần

Tâm sự gia đình 2 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt