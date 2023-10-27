Anh T. là người duy nhất sống sót sau vụ cháy kinh hoàng. Vết thương trên người anh không đau đớn bằng nỗi đau tột cùng khi người vợ trẻ cùng 2 con phút chốc bị ngọn lửa cuốn đi.

Theo thông tin từ VTC News, gần 1 ngày sau vụ cháy căn nhà kinh doanh phế liệu ở xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, anh Mai Văn Y. (35 tuổi, trú huyện Xuân Trường, Nam Định) vẫn đang phải điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác, quận Hà Đông.

10 năm trước, vợ chồng anh rời quê hương, bôn ba tại nhiều tỉnh thành ở miền Bắc để kiếm sống bằng nghề đồng nát. Năm 2019, anh thuê 40m2 đất ở đường mới Hồng Hà, huyện Thanh Trì, dựng căn nhà tạm bằng khung sắt, quây xung quanh và lợp mái tôn để buôn bán.

"Tôi mất tất cả rồi, mất vợ con, mất tài sản... Giờ tôi là người trắng tay", anh Y. xót xa.

Biết nghề nghiệp vất vả, vợ chồng anh luôn cố gắng đi nhiều nơi để mua được những mối lớn, sau đó mang về ép, đóng thành khối chờ bán cho khách. Sau nhiều năm cố gắng làm việc, vợ chồng anh phần nào trang trải được cuộc sống nơi thành thị và nuôi hai người con trai 5 tuổi và 11 tuổi đi học ở các trường trong xã Tứ Hiệp.

"Vất vả lắm em ạ. Nghề này gọi là có công hơn những nghề làm thuê như thợ xây, phụ hồ một chút thôi", anh Y. nói.

Anh Y hiện vẫn đang điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Thanh Niên

Như đã đưa tin trước đó, theo Thanh Niên, ngày 25/10, anh Y. mua được hàng trăm bình xịt khoáng hết hạn sử dụng rồi mang về nhà ép lấy kim loại. Các bình đều còn khí.

Một ngày sau, vợ chồng anh mang lô hàng mới nhập ra ép bằng máy thủy lực. Đến khoảng 17 giờ 30 ép xong, vợ anh Y. đi tắm cho con còn anh đứng gần lô hàng, cạnh cửa ra vào thì bất ngờ có tia lửa từ bình phụt ra và bốc cháy.

Lửa từ lô hàng đang ép bùng lên, bén sang những vật xung quanh và xuất hiện một số tiếng nổ khiến anh Y. không kịp trở tay. Trong khoảng thời gian tính bằng giây, anh Y. bị áp lực bên trong nhà đẩy văng ra ngoài cửa.

"Tôi chạy vào hô hoán vợ con ra ngoài nhưng họ khiếp lửa, cứ chạy vào sâu bên trong căn nhà. Tôi đuổi theo, lao vào bên trong đám cháy nhưng lửa bùng lên to quá, đành phải chạy ra ngoài", anh Y. nhớ lại.

Người đã bị thương ở chân, tay và mặt nhưng anh Y. vẫn gào thét gọi "vợ con ơi" rồi định lao vào đám cháy nhưng bị người dân cản lại và gọi xe cấp cứu.

"Giá như lúc đó chạy ra ngoài thì chỉ bị thương nhẹ", anh Y. thở dài rồi liên tục xin một cuộc điện thoại để điện về nhà, hỏi thăm tình hình của vợ con.

Đại diện gia đình nạn nhân cho biết, khoảng 10 giờ hôm nay 27/10, thi thể vợ và 2 con anh Y. được đưa về quê nhà trong sự tiếc thương của gia đình, hàng xóm. Hiện tại, gia đình đang lo hoàn tất các thủ tục phát tang, chiều nay sẽ tổ chức lễ viếng. Đến sáng mai sẽ tiến hành chôn cất các nạn nhân theo phong tục địa phương.