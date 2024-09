Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 7/9, Công an TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo xác minh, làm rõ vụ việc một người phụ nữ ngồi trên nắp capo xe ôtô di chuyển qua nhiều tuyến phố ở Bình Dương.

Người phụ nữ ngồi trên ca-pô và tài xế vẫn cho xe chạy - Ảnh: Thanh Niên

Chứng kiến sự việc, người đi đường đã quay video, chia sẻ lên mạng và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ, xử lý hành vi bất chấp nguy hiểm này.

Bước đầu xác định, sự việc xảy ra trên đường Lê Thị Trung, thuộc phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Chiếc xe chạy vào đường Huỳnh Văn Lũy rồi dừng lại ở trước một căn nhà trên đường này.

Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ báo Thanh Niên, lãnh đạo Đội CSGT Công an TP.Thủ Dầu Một cho biết, bước đầu xác định vụ việc có thể xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm hay ghen tuông gì đó, liên quan đến lĩnh vực an ninh trật tự nên đã chuyển thông tin để Công an P.Phú Lợi xác minh làm rõ theo thẩm quyền.

Hình ảnh nguy hiểm khiến người dân đi đường lo sợ người phụ nữ bị té ngã - Ảnh: Lao Động

Lãnh đạo Đội CSGT Công an TP.Thủ Dầu Một cho biết thêm, trong trường hợp vi phạm giao thông thì CSGT xử phạt nhiều lỗi vi phạm, nhưng trong lĩnh vực an ninh trật tự thì chỉ có thể xử phạt vi phạm hành chính 1 lỗi nặng nhất.

"Sau khi xác minh sẽ tiến hành truy xuất thông tin biển số xe, chủ xe và người điều khiển phương tiện để mời những người này lên làm việc, xử phạt theo quy định", lãnh đạo Công an P.Phú Lợi cho hay.