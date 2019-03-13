Thấy bé gái đi lạc vào nhà, bà Bảo đem cơm cho bé ăn. Sau đó, bà bị một nhóm người xông vào nhà hành hung, hô hoán bắt cóc.

Hôm qua (12/3), Công an huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An) cho biết đã nhận được đơn phản ánh của bà Nguyễn Thị Bảo (52 tuổi, trú tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc) về việc bị một nhóm người lạ xông vào nhà hành hung. Cụ thể, vào ngày 6/3, bà Bảo đang ở nhà thì có một bé gái khoảng 10 tuổi vào nhà xin cơm ăn. Thấy tội nghiệp, bà lấy cơm cho bé ăn. Sau đó, bà dặn bé ở nhà ngủ trưa để đi ra ngoài nhưng sau đó bé đã đi mất.

Bà Bảo bị ảnh hưởng tinh thần nặng nề sau khi bị đánh đập, vu oan - Ảnh: Internet Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, bà về nhà thì bỗng dưng có một nhóm người từ bên ngoài bao gồm 3 người phụ nữ cùng 4 người đàn ông xông vào đánh và hô hoán bà là kẻ bắt cóc. Dù bà Bảo đã bỏ chạy sang nhà hàng xóm để trốn nhưng những người này vẫn đuổi theo đánh đập. Vừa đánh, nhóm người này vừa quay clip với ý định đăng lên mạng xã hội. Sau đó, nhờ hàng xóm can ngăn nên bà Bảo mới thoát thân.

Đơn trình báo của bà Bảo gửi cơ quan chức năng - Ảnh: Internet Sau khi sự việc xảy ra, bà Bảo không chỉ đau đớn về thể xác mà còn hoang mang, tâm lý bị ảnh hưởng nặng nề. “Tôi không biết cháu bé là ai, khi thấy cháu vào xin ăn cũng đến bữa nên tôi cho cháu ăn cùng với các cháu của mình. Khi ăn xong thì cháu đi đâu tôi không biết. Thế mà bị người nhà cháu đến vu khống tôi bắt cóc và còn đánh đập”, bà Bảo kể trên Zing. Ngay sau khi nhận được đơn khiếu nại của bà Bảo, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh, điều tra rõ vụ việc. Cách đây không lâu, vụ việc ông bố đưa con trai đi dạo công viên bị đâm chết vì nghi ngờ bắt cóc trẻ em đã khiến dư luận rúng động. Cụ thể, vào khoảng 17 giờ 10 phút chiều 21/2, anh Lê Hoài Bảo (28 tuổi, quê Kiên Giang) đưa con đi chơi công viên ở thị trấn Hậu Nghĩa (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An). Thấy hai cha con đùa giỡn, giằng co, một cụ bà bán vé số tưởng nhầm là bắt cóc trẻ em nên đã hô hoán. Anh Bảo bị đánh tử vong khi đang đưa con đi dạo công viên - Ảnh: Internet Lúc này, Nguyễn Ngọc Hải Điền (26 tuổi, ngụ thị trấn Hậu Nghĩa, Kiên Giang) đứng gần đó chạy vào can thiệp. Mặc dù anh Bảo đã lên tiếng giải thích nhưng người này vẫn dùng dao đâm nạn nhân tử vong.

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