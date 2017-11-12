Người phụ nữ chết thảm dưới gầm xe ben sau va chạm mạnh với ô tô 7 chỗ

Xã hội 12/11/2017 18:51

Người phụ nữ đang đi trên đường thì va chạm với xe ô tô 7 chỗ rồi ngã xuống đường, bị xe ben lưu thông cùng chiều cán qua người tử vong tại chỗ.

Thông tin ban đầu, trưa 12/11, bà Phạm Thị Chắn (55 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom) điều khiển xe máy mang BKS : 60F1-166.. lưu thông trên quốc lộ 51 theo hướng ngã tư Vũng Tàu về Cổng 11, TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. 


Khi vừa đi tới đoạn qua khu vực ngã ba An Hòa, xã An Hòa, TP.Biên Hòa thì xảy ra va chạm với xe ô tô 7 chỗ do tài xế (khoảng 40 tuổi) điều khiển mang BKS: 51-NN-155.. lưu thông cùng chiều phía sau.

Người phụ nữ chết thảm dưới gầm xe ben sau va chạm mạnh với ô tô 7 chỗ - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn.

Cú va chạm mạnh khiến bà Chắn ngã xuống đường, bị xe ben mang BKS: 60C-364.. do tài xế Lê Vinh Quang (25 tuổi) điều khiển, kéo theo thùng hàng mang mang 60R-027.. từ phía sau cán qua người tử vong tại chỗ.

Hiện trường, các phương tiện chắn giữa đường khiến giao thông qua khu vực khó khăn.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

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Từ khóa:   tai nạn giao thông biên hòa

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