Trên đường đi đưa thiệp mời cho gia đình và bạn bè, anh Thủy gặp tai nạn thương tâm. Vụ việc chú rể tử vong đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Mới đây, trên đường vành đai huyện Nam Đàn (đoạn qua xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn thương tâm trên khiến 1 người đàn ông tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Internet

Theo thông tin ban đầu, tối 4/12, anh Đậu Xuân Thủy (SN 1993, trú xã Nam Anh, huyện Nam Đàn) đi xe máy đến nhà bạn bè, người thân để đưa thiệp mời đám cưới.

Lễ thành hôn của chú rể Xuân Thủy và cô dâu Nguyễn B. (trú xóm 5, xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn) sẽ được tổ chức vào lúc 10 giờ 30 phút Chủ nhật ngày 8/12/2019.

Trên đường đi qua xã Nam Lĩnh thì chú rể Xuân Thủy bị tai nạn giao thông. Tuy được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng.

Tại hiện trường, chiếc xe máy của anh Thủy bị hư hỏng nặng, một số thiệp mời đám cưới rơi trên đường. Cảnh tượng khiến nhiều người xót xa. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an huyện Nam Đàn tiếp tục điều tra làm rõ, theo Báo Nghệ An.

Cách đây không lâu, tại huyện Đức Hòa (Long An) cũng xảy ra vụ việc chú rể tử vong sát ngày cưới khiến dư luận địa phương xôn xao.

Khoảng 5 giờ ngày 17/9, anh Trần Nguyễn Dũ (28 tuổi, ngụ xã Đức Hòa Hạ) đi ra đồng bơm nước. Khi đi qua đoạn ấp Chánh thì thấy trên bờ có chiếc xe máy hiệu Exciter BS 62F1 - 426.24 nằm ngã ngang lộ giao thông nông thôn song song với kênh thủy lợi Phước Hòa.

Linh tính có chuyện chẳng lành, anh Dũ hô hoán mọi người, dùng cây rà soát dưới dòng kênh thì bất ngờ gặp vật cản. Một nam thanh niên nhảy xuống kênh tìm thì phát hiện thi thể anh Nguyễn Thanh Duy (23 tuổi, ngụ ấp Chánh, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa).

Theo gia đình, hằng ngày anh Duy đi làm công nhân ở xã Đức Lập Hạ và luôn về đúng giờ. Khi biết tin, người thân hết sức bàng hoàng vì anh Duy chuẩn bị tổ chức đám cưới.

Nhận tin báo, Công an huyện Đức Hòa phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Long An khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm, cơ quan công an đã bàn giao thi thể anh Duy cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

