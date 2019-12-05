Nghệ An: Chú rể tử vong trên đường đưa thiệp mời đám cưới

Xã hội 05/12/2019 15:47

Trên đường đi đưa thiệp mời cho gia đình và bạn bè, anh Thủy gặp tai nạn thương tâm. Vụ việc chú rể tử vong đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Mới đây, trên đường vành đai huyện Nam Đàn (đoạn qua xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn thương tâm trên khiến 1 người đàn ông tử vong. 

chu re tu vong 1
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Internet

Theo thông tin ban đầu, tối 4/12, anh Đậu Xuân Thủy (SN 1993, trú xã Nam Anh, huyện Nam Đàn) đi xe máy đến nhà bạn bè, người thân để đưa thiệp mời đám cưới.

Lễ thành hôn của chú rể Xuân Thủy và cô dâu Nguyễn B. (trú xóm 5, xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn) sẽ được tổ chức vào lúc 10 giờ 30 phút Chủ nhật ngày 8/12/2019.

Trên đường đi qua xã Nam Lĩnh thì chú rể Xuân Thủy bị tai nạn giao thông. Tuy được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng. 

Tại hiện trường, chiếc xe máy của anh Thủy bị hư hỏng nặng, một số thiệp mời đám cưới rơi trên đường. Cảnh tượng khiến nhiều người xót xa. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an huyện Nam Đàn tiếp tục điều tra làm rõ, theo Báo Nghệ An.

Cách đây không lâu, tại huyện Đức Hòa (Long An) cũng xảy ra vụ việc chú rể tử vong sát ngày cưới khiến dư luận địa phương xôn xao.

Khoảng 5 giờ ngày 17/9, anh Trần Nguyễn Dũ (28 tuổi, ngụ xã Đức Hòa Hạ) đi ra đồng bơm nước. Khi đi qua đoạn ấp Chánh thì thấy trên bờ có chiếc xe máy hiệu Exciter BS 62F1 - 426.24 nằm ngã ngang lộ giao thông nông thôn song song với kênh thủy lợi Phước Hòa.

Linh tính có chuyện chẳng lành, anh Dũ hô hoán mọi người, dùng cây rà soát dưới dòng kênh thì bất ngờ gặp vật cản. Một nam thanh niên nhảy xuống kênh tìm thì phát hiện thi thể anh Nguyễn Thanh Duy (23 tuổi, ngụ ấp Chánh, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa).

Theo gia đình, hằng ngày anh Duy đi làm công nhân ở xã Đức Lập Hạ và luôn về đúng giờ. Khi biết tin, người thân hết sức bàng hoàng vì anh Duy chuẩn bị tổ chức đám cưới.

Nhận tin báo, Công an huyện Đức Hòa phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Long An khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm, cơ quan công an đã bàn giao thi thể anh Duy cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Cô dâu mời hội người yêu cũ đến đám cưới, biểu cảm của chú rể gây sốt mạng

Cô dâu mời hội người yêu cũ đến đám cưới, biểu cảm của chú rể gây sốt mạng

Câu chuyện cô dâu mời người yêu cũ đến dự đám cưới khiến chú rể nhăn nhó khó chịu đang gây xôn xao cộng đồng mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông Nghệ An tai nạn thương tâm

TIN MỚI NHẤT

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 37 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 2 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 36 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 4 giờ 34 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 5 giờ 7 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản