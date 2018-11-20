Ngày Nhà giáo Việt Nam không chỉ dành cho thầy cô giáo Việt Nam

20/11 luôn là ngày lễ truyền thống để tôn vinh các thầy cô giáo, là ngày để những học sinh Việt Nam gửi lời tri ân, thể hiện những tình cảm của mình tới những người lái đò tận tụy. Nhưng đối với những thầy cô giáo là người nước ngoài đang sinh sống và làm công tác sư phạm tại Việt Nam, ngày lễ này có gì đặc biệt?

Thầy Jared đã có những năm tháng đứng lớp ở cả Hà Nội và TP.HCM. Cá nhân thầy tin rằng, thành quả lớn nhất của người giáo viên là khi học sinh của mình đạt được tiến bộ. Sau mỗi bài học các em nhớ thêm từ mới, sau mỗi buổi quay CTP các em nhớ thêm mẫu câu mới và thành quả sau cùng là các em sử dụng tiếng Anh tự tin như ngôn ngữ thứ hai. Thầy Jared rất cảm động với tình cảm của học sinh, phụ huynh và đồn nghiệp tại Việt Nam

Đối với thầy, Việt Nam không chỉ là một đất nước tuyệt vời để khám phá mà còn là nơi thầy đã có những kỷ niệm đáng nhớ trong sự nghiệp giáo dục của mình. Thầy Jared chia sẻ: Vào ngày 20/11 ở Apax Hoàng Đạo Thúy, Quản lý Vận hành cấp dưới và Quản lý thương hiệu của tôi khi ấy là chị Tú và chị Diệp đã làm toàn bộ giáo viên bất ngờ với một bữa tiệc lớn và rất nhiều hoa. Họ chụp nhiều ảnh và cố gắng rất nhiều để những giáo viên nước ngoài chúng tôi cảm thấy như ở nhà. Đây có lẽ là kỷ niệm tôi thích nhất về ngày Nhà giáo Việt Nam, chúng tôi đã có những khoảnh khắc thật sự vui vẻ.”. Với kinh nghiệm lâu năm dạy học tại Việt Nam, thầy cũng chia sẻ về công việc của mình “Khá nhiều học sinh Việt Nam ngại nói tiếng Anh trước lớp hoặc máy quay. Để giúp các em mạnh dạn hơn, tôi nói chuyện về những trò chơi như Minecraft, One Piece hay Liên minh huyền thoại. Một khi các em đã hứng thú là sẽ nói mãi không thôi, buồn cười lắm! Nhưng cái quan trọng là các em đã không còn nhút nhát nữa.” Nhằm tri ân ngày lễ Nhà giáo Việt Nam 20/11, Hệ thống trung tâm tiếng Anh trẻ em Apax English cũng đã tổ chức cuộc thi “Teacher in my eyes” và đang nhận được sự hưởng ứng của hàng nghìn học sinh và phụ huynh. Với thông điệp “More than a teacher”,cuộc thi được tổ chức nhằm kỷ niệm 36 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2018). Tham gia cuộc thi, các bé sẽ được gửi gắm những tâm tư, tình cảm của bản thân đến các thầy cô giáo của Apax English. Đồng thời đây sẽ là dịp gắn kết tình cảm giữa giáo viên nước ngoài và học sinh Việt Nam, là dịp để lan truyền tinh thần nhiệt huyết, tận tâm với nghề của các thầy cô giáo trong hệ thống

Có hàng nghìn bài dự thi của học sinh trong hệ thống Apax English gửi về Ban tổ chức Hai bạn nhỏ Lương Thanh Thảo và Lương Đức Hiếu đến từ Apax English Bắc Ninh chia sẻ trong đoạn clip tham dự của mình: “David is very close to us. He said we might call him Dave like a friend and he treats us like the friends too. That’s cool, right! We often share our interests in many things such as sports, foods, some brain games, and especially science. We can talk for hours about the black hole, virus, our planet or even blood cells. Sometimes, at the weekend, we ride the bicycle out of the city to explore some new places” (Tạm dịch: Thầy David rất gần gũi với bọn mình. Thầy nói với chúng mình rằng hãy xem thầy như một người bạn và thầy cũng đối xử với chúng mình như bạn bè vậy. Điều đó thật tuyệt! Chúng mình và thầy thường chia sẻ cho nhau những sở thích như thể thao, đồ ăn, một vài trò chơi trí tuệ và đặc biệt là về khoa học. Chúng mình có thể “tám chuyện” hàng giờ về hố đen, virus, hành tinh của chúng ta hay thậm chí là về các tế bào máu. Thi thoảng vào cuối tuần chúng mình và thầy thường đạp xe ra khỏi thành phố để khám phá những vùng đất mới). Hay như cô bạn Nguyễn Ngọc Anh, đến từ Apax Định Công đã thể hiện tình cảm của mình với cô giáo Jo: “Ms. Jo, I am sorry for all mistakes I have made. You are my second mom, who I want to meet every Tuesday and Friday, who teaches me at Apax, who never makes me sad. She always loves me. You are my best English teacher! I love you” (Tạm dịch: Cô Jo, con rất tiếc vì những lần đã phạm lỗi. Cô là một người mẹ thứ hai, người mà con muốn gặp mỗi thứ Ba và thứ Sáu, người đã dạy con tại Apax, và là người không bao giờ làm con buồn. Cô luôn luôn dành tình cảm yêu thương cho con. Cô là một người giáo viên tuyệt vời. Con yêu cô). Các bài dự thi xuất sắc nhất đã được đăng tải và mở cổng bình chọn trên Fanpage Apax English Ngay từ khi bắt đầu, cuộc thi đã thu hút được sự tham gia của hàng nghìn học sinh. Các bé đều rất háo hức để thể hiện tình cảm đối với người thầy, người cô mà mình yêu quý. Bên cạnh đó, các bậc phụ huynh cũng rất ủng hộ chương trình, đánh giá đây là một cuộc thi mang ý nghĩa cao đẹp, là phần quà của niềm vui gửi đến thầy cô giáo quốc tế. Dự kiến lễ trao giải cuộc thi “Teacher in my eyes” sẽ diễn ra vào ngày 20/11/2018. Để biết thêm thông tin chi tiết về cuộc thi vô cùng hấp dẫn này và bình chọn cho các thí sinh nhí tham gia, bạn có thể truy cập Fanpage Apax English. Hãy cùng chờ đón kết quả cuối cùng của cuộc thi thú vị này vào ngày Nhà giáo Việt Nam tới đây nhé!

Gia đình thầy giáo 4 người bị vùi lấp ở Nha Trang trước thềm 20/11: Nghẹn ngào nước mắt người ở lại Trận lũ kinh hoàng tại Nha Trang khiến gia đình 4 người bị vùi lấp. Trong lúc thoi thóp, người vợ chỉ kịp cầu cứu mọi người giúp đỡ, cứu chồng con của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngay-nha-giao-viet-nam-khong-chi-danh-cho-thay-co-giao-viet-nam-304707.html