Ngày Nhà giáo Việt Nam không chỉ dành cho thầy cô giáo Việt Nam

Có hàng nghìn bài dự thi của học sinh trong hệ thống Apax English gửi về Ban tổ chức

Hai bạn nhỏ Lương Thanh Thảo và Lương Đức Hiếu đến từ Apax English Bắc Ninh chia sẻ trong đoạn clip tham dự của mình: “David is very close to us. He said we might call him Dave like a friend and he treats us like the friends too. That’s cool, right! We often share our interests in many things such as sports, foods, some brain games, and especially science. We can talk for hours about the black hole, virus, our planet or even blood cells. Sometimes, at the weekend, we ride the bicycle out of the city to explore some new places” (Tạm dịch: Thầy David rất gần gũi với bọn mình. Thầy nói với chúng mình rằng hãy xem thầy như một người bạn và thầy cũng đối xử với chúng mình như bạn bè vậy. Điều đó thật tuyệt! Chúng mình và thầy thường chia sẻ cho nhau những sở thích như thể thao, đồ ăn, một vài trò chơi trí tuệ và đặc biệt là về khoa học. Chúng mình có thể “tám chuyện” hàng giờ về hố đen, virus, hành tinh của chúng ta hay thậm chí là về các tế bào máu. Thi thoảng vào cuối tuần chúng mình và thầy thường đạp xe ra khỏi thành phố để khám phá những vùng đất mới).

Hay như cô bạn Nguyễn Ngọc Anh, đến từ Apax Định Công đã thể hiện tình cảm của mình với cô giáo Jo: “Ms. Jo, I am sorry for all mistakes I have made. You are my second mom, who I want to meet every Tuesday and Friday, who teaches me at Apax, who never makes me sad. She always loves me. You are my best English teacher! I love you” (Tạm dịch: Cô Jo, con rất tiếc vì những lần đã phạm lỗi. Cô là một người mẹ thứ hai, người mà con muốn gặp mỗi thứ Ba và thứ Sáu, người đã dạy con tại Apax, và là người không bao giờ làm con buồn. Cô luôn luôn dành tình cảm yêu thương cho con. Cô là một người giáo viên tuyệt vời. Con yêu cô).

Các bài dự thi xuất sắc nhất đã được đăng tải và mở cổng bình chọn trên Fanpage Apax English

Ngay từ khi bắt đầu, cuộc thi đã thu hút được sự tham gia của hàng nghìn học sinh. Các bé đều rất háo hức để thể hiện tình cảm đối với người thầy, người cô mà mình yêu quý. Bên cạnh đó, các bậc phụ huynh cũng rất ủng hộ chương trình, đánh giá đây là một cuộc thi mang ý nghĩa cao đẹp, là phần quà của niềm vui gửi đến thầy cô giáo quốc tế.

Dự kiến lễ trao giải cuộc thi “Teacher in my eyes” sẽ diễn ra vào ngày 20/11/2018. Để biết thêm thông tin chi tiết về cuộc thi vô cùng hấp dẫn này và bình chọn cho các thí sinh nhí tham gia, bạn có thể truy cập Fanpage Apax English. Hãy cùng chờ đón kết quả cuối cùng của cuộc thi thú vị này vào ngày Nhà giáo Việt Nam tới đây nhé!