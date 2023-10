Một nam thanh niên trú ở xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đã giết em trai ruột 3 tuổi rồi đem xác giấu vào rừng để chiếm phần đất đai thừa kế. Hiện cơ quan công an đã khởi tố V.S.V. vì tội danh giết người.

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, ngày 12/5, Công an tỉnh Lào Cai cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với V.S.V. (20 tuổi, ở xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà) về tội giết người.

Hiện trường nơi phát hiện ra xác của cháu bé 3 tuổi - Ảnh: Tuổi Trẻ

Cụ thể, vào ngày 5/5, Công an huyện Bắc Hà nhận được tin báo của Công an xã Hoàng Thu Phố về việc cháu V.S.M. (3 tuổi, ở thôn Bản Pây, xã Hoàng Thu Phố) chết chưa rõ nguyên nhân. Ngay sau đó, Công an huyện Bắc Hà đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời rà soát, sàng lọc những đối tượng trong diện nghi vấn.

Trước đó, vào khoảng 17h30 ngày 4/5, V.S.V. đã thông báo em trai bị mất tích và cùng mọi người đi tìm. Tuy nhiên sau khi có người phát hiện ra xác của em trai thì đối tượng này nhanh chóng bỏ trốn.

Qua điều tra, Công an huyện Bắc Hà xác định V. đang trốn tại xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai, nên đã cử một tổ công tác vận động và đưa về trụ sở.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai do nhiều lần mâu thuẫn với cha đẻ là V.S.C. trong quá trình chia đất của gia đình nên đã nảy sinh ý định giết em trai để được chia phần đất của em. Chiều 4/5, khi cha mẹ đi làm, V. đã đưa em trai đến rừng để sát hại và chôn xác phi tang. Sợ bị công an phát hiện, V. còn đào xác V.S.M. lên đi chôn ở chỗ khác, cách nhà hơn 1km.

