Hà Giang: Có hơi men trong người, nghi phạm bất ngờ giết 2 bạn nhậu rồi ném xác vào hỏm đá

Xã hội 25/04/2021 14:35

Vào lúc 5h sáng ngày 25/4, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đã tiến hành bắt giữ nghi phạm Già Mí Lùng (1987), khi đang lẩn trốn tại thôn Khâu Vai, xã Khâu Vai, huỵện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang vì hành vi giết người rồi ném xác vào hỏm đá.

Theo báo Công an nhân dân, trước đó 1 ngày, người dân sinh sống xung quanh khu vực bãi khai thác đá thuộc thôn Lũng Lầu, xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc phát hiện có 2 thi thể trong hỏm đá nên đã nhanh chóng báo cáo cơ quan công an. Sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an huyện Mèo Vạc đã tiến hành khám nghiệm hiện trường. 

Theo đó, nạn nhân là Vừ Mí Sính (1979) và Ly Mí Sình (1970), đều cư trú tại thôn Khâu Vai, xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc. Cụ thể, vào khoảng 18 giờ ngày 23/4, ông Thò Mí Lừ (1959) và đối tượng Già Mí Lùng, đều thường trú tại xã Khâu Vai, cùng ăn cơm uống rượu tại lán bãi khai thác đá. Đến 19 giờ có thêm 2 người là Ly Mí Sình và Vừ Mí Sính cùng đến lán nhập hội ăn uống. Sau đó, Thò Mí Lừ ra về, trong lán chỉ còn lại 3 người gồm Già Mí Lùng và 2 nạn nhân. 

Đến khoảng 23h cùng ngày, người dân ở gần lán nghe tiếng người kêu cứu. Đến 5 giờ sáng ngày hôm sau, người dân phát hiện 2 nạn nhân trong hỏm đá, còn Già Mí Lùng đã bỏ trốn. 

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Bãi khai thác đá huyện Mèo Vạc là nơi phát hiện ra 2 thi thể - Ảnh: Công an tỉnh Hà Giang

Cũng liên quan đế vụ việc giết người, ném xác vào hỏm đá tại huyện Mèo Vạc, theo báo Thanh Niên, đến sáng nay ngày 25/4, đối tượng Già Mí Lùng đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại thôn Khâu Vai. Hiện tại, nghi phạm đã được đưa về cơ quan công an để tiến hành lấy lời khai, làm rõ nguyên nhân vụ án. 

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