Nam sinh lớp 5 tử vong do điện thoại phát nổ khi học online: Sở GD&ĐT Nghệ An nói gì?

Xã hội 15/10/2021 14:57

Dùng điện thoại đang sạc để học online, một học sinh lớp 5 ở Nghệ An tử vong khi thiết bị phát nổ.

Theo báo Thế giới và Việt Nam đưa tin, sáng 15/10, ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cho hay, sự việc nam sinh lớp 5 ở huyện Nam Đàn tử vong khi điện thoại phát nổ trong lúc học trực tuyến khiến ông rất buồn và rất đáng tiếc. Ngay sau khi nhận được thông tin, Sở GD&ĐT Nghệ An đã có văn bản chỉ đạo các nhà trường về việc đảm bảo an toàn trong quá trình học trực tuyến.

Bên cạnh, ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An chia sẻ: “Đây là sự việc đáng tiếc, xảy ra ngoài ý muốn khi học sinh ở nhà học trực tuyến trong thời điểm mưa bão. Sở GD&ĐT Nghệ An đã yêu cầu các đơn vị giáo dục, nhà trường phối hợp với phụ huynh rà soát thiết bị dạy và học trực tuyến để đảm bảo an toàn".

Theo ông Hoàn, trong bối cảnh học sinh phải học trực tuyến ở nhà và tiếp xúc trực tiếp với các thiết bị điện thì vai trò của mỗi gia đình trong bảo đảm an toàn cho con em mình là đặc biệt quan trọng.

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Học sinh lớp 5 đang học trực tuyến bị điện thoại phát nổ dẫn đến tử vong - Ảnh minh họa: Internet

Sở GD&ĐT Nghệ An yêu cầu các nhà trường, giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm nhắc nhở phụ huynh lưu ý nguồn điện, ổ điện đảm bảo an toàn khi cắm máy tính cho con học trực tuyến.

Đồng thời, các gia đình cũng cần cố gắng bố trí thời gian theo dõi việc học tập của con trước, trong và sau giờ học trực tuyến; hướng dẫn con không dùng máy tính, điện thoại vừa sạc vừa học bởi sẽ không an toàn.

Khoảng 16h chiều 14/10, khi đang học trực tuyến, em Nguyễn Văn Q. (SN 2011) học sinh lớp 5C, Trường tiểu học Nam Anh, trú xã Nam Anh, huyện Nam Đàn cắm sạc pin thì bất ngờ điện thoại phát nổ khiến em bị bỏng nặng. Trên đường được đưa đi cấp cứu, Q. đã tử vong.

Đến nay, có 19/21 địa phương (trừ TP. Vinh và thị xã Cửa Lò) trong tỉnh đã chuyển sang dạy trực tiếp nhằm hoàn thành kế hoạch năm học, đồng thời bảo đảm chất lượng giáo dục. Tuy nhiên, các nhà trường vẫn duy trì một buổi học trực tuyến nhằm duy trì thói quen chủ động cho giáo viên, học sinh có thể chuyển sang học online ngay trong trường hợp dịch Covid-19 bùng phát.

Nghệ An: Điện thoại phát nổ trong giờ học online khiến một em học sinh lớp 5 tử vong thương tâm

Nghệ An: Điện thoại phát nổ trong giờ học online khiến một em học sinh lớp 5 tử vong thương tâm

Khoảng 16h chiều, khi em Q. đang vừa học vừa sạc điện thoại thì bất ngờ chiếc điện thoại (chưa rõ hãng điện thoại) phát nổ, làm cháy sang quần áo Q.

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