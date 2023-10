Cơ quan chức năng đã vào cuộc, xử lý vụ một phòng khám ở Nghệ An từ chối khám cho bệnh nhân vùng có ca nhiễm Covid-19 khiến người dân bức xúc.

Theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, sau thông tin người dân phản ảnh về việc một phòng khám dựng biển từ chối khám bệnh cho người dân vùng giãn cách xã hội, chiều 27/5, ông Đậu Huy Hoàn, phó giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết sáng cùng ngày, đoàn công tác của sở đã kiểm tra Phòng khám đa khoa 115 Phú Hậu, xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu.

Được biết, phòng khám này đã cho dựng công khai một bảng lớn trước cổng với nội dung: "Từ ngày 25/5/2021, phòng khám không tiếp nhận khám bệnh nhân từ các địa chỉ xóm 1, xóm 2 - Diễn Tháp; xóm Quyết Thắng - xã Diễn Bích. Mong quý khách thông cảm!". Việc này khiến người dân bức xúc.

Thông báo của Phòng khám đa khoa 115 Phú Hậu, huyện Diễn Châu, Nghệ An - Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo cơ quan chức năng, các xóm trên là nơi có người từng tiếp xúc gần với một người mắc COVID-19 sau khi nhập cảnh sang Lào. Theo cơ quan chức năng, đối với những người tiếp xúc gần (F1), lực lượng chức năng của tỉnh Nghệ An đã truy vết và đưa đi cách ly, kết quả xét nghiệm lần 1 đều âm tính. Khu dân cư nơi bệnh nhân nói trên từng sinh sống trước khi sang Lào cũng đã được khoanh vùng, thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ thị 15 từ 18h ngày 25/5.

Ngày 26/5, đoàn công tác UBND huyện Diễn Châu cũng đã kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính đối với Phòng khám đa khoa 115 Phú Hậu, yêu cầu phòng khám cất bảng thông báo, thực hiện khám, chữa bệnh cho người dân theo quy định. Cơ quan chức năng cũng đang hoàn tất thủ tục để xử phạt hành chính 70 triệu đồng đối với phòng khám này.

Theo ông Hoàn, nếu lỡ bệnh nhân mắc bệnh mà từ chối khám bệnh thì rất nguy hiểm, bệnh nhân sẽ đi đến cơ sở khác để khám, dễ làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng như trường hợp của Phòng khám đa khoa quốc tế Thu Cúc (TP Hà Nội).

Qua kiểm tra, Sở Y tế Nghệ An đánh giá phòng khám này chỉ đạt 21/30 điểm, xếp loại an toàn thấp theo bộ tiêu chí phòng khám an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp của Bộ Y tế.

Nóng: Sở Y tế TP.HCM đề nghị điều tra hoạt động của giáo phái 'Truyền giáo Phục Hưng' Sau khi ghi nhận 25 ca nghi nhiễm Covid-19 sinh hoạt tại giáo phái Truyền giáo Phục Hưng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM đề nghị công an điều tra xem giáo phái có hoạt động chính thức không?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mot-phong-kham-tu-choi-benh-nhan-vung-co-ca-nhiem-covid-19-nguoi-dan-buc-xuc-406690.html