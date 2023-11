Mẹ ruột Diễm My bật khóc nức nở, suy sụp khi con gái 'dứt áo ra đi' không rõ tung tích, chia sẻ xúc động về hành trình 4 năm tìm con

Ngày 15/4/2019, Diễm My xuống Tịnh thất Bồng Lai ăn buffet và làm quen với các thành viên tại đây. Sau lần này, các thành viên trong tịnh thất liên tục gọi điện cho Diễm My với nội dung: "Về chùa nghe giảng đạo, vào thứ 2, 4, 6 mỗi tuần". Cũng từ đây, người con gái trẻ bắt đầu lầm đường lạc lối. Cô quyết định từ bỏ du học rồi vào Tịnh thất Bồng Lai .

Hai tháng sau hai vợ chồng bà Tuyết Mai xuống tịnh thất dẫn Diễm My về nhà. Nghĩ con mình bị bệnh bà Mai đưa Diễm My ra Hà Nội chạy chữa. Song vào ngày 7/9/2019, Diễm My tiếp tục bỏ nhà đi, ban đầu My còn liên lạc với gia đình năn nỉ mẹ xin được ở lại tịnh thất để tu, rồi dần dần… cắt đứt.

Thông tin từ Dân Việt cho biết thêm, bà Mai cùng chồng gọi điện cho Diễm My để khuyên can. Thế nhưng, My cương quyết không ra nước ngoài để du học nữa mà muốn đi tu tại Tịnh thất Bồng Lai.

Bà Tuyết Mai khóc nghẹn khi kể về hành trình tìm con gái. Ảnh: Dân Việt

Khóc cạn nước mắt trên hành trình tìm con suốt 4 năm qua, nhưng vợ chồng bà Tuyết Mai còn đối diện với những cộng đồng mạng. Bản thân bà Tuyết Mai từ ngày con gái mất tích cũng thường xuyên đau ốm, nhưng ngày nào chưa tìm thấy con gái, bà vẫn phải cố gắng gượng dậy để tìm kiếm con.

"Bản thân tôi mất con gái, tôi đã rất đau khổ vậy mà còn bị cộng đồng mạng tấn công. Động lực của tôi bây giờ chỉ duy nhất là tìm cho ra con gái mình. Khi tôi bệnh phải nằm xuống, tôi lại nghĩ đến con gái, đó là điều khiến tôi đứng lên, cố gắng để có sức khỏe, để tìm lại con.

Những gì tôi làm chỉ để tìm lại con gái của tôi thôi, ngoài ra tôi không muốn gì khác. Tôi cũng rất mừng vì cơ quan chức năng đã vào cuộc để giúp đỡ gia đình. Hy vọng cơ quan chức năng sẽ giúp gia đình sớm tìm ra con gái", bà Tuyết Mai bật khóc chia sẻ.

Đến nay cô gái tên Diễm My vẫn chưa rõ tung tích - Ảnh: Internet

Trước đó, ông Võ Văn Thắng (cha ruột của Diễm My) cho biết, con gái ngoan hiền, thông minh nên được vợ chồng ông Thắng đặt nhiều kỳ vọng. Là con cả trong gia đình, Diễm My từ nhỏ đã thay mặt cha mẹ lo toan việc nhà, tỏ ra là một người hiểu chuyện. Thế nhưng từ ngày tiếp xúc với những người trong Tịnh thất Bồng Lai thì thay đổi tính tình. “Từ đó nó rất sợ gia đình đưa về nhà, bị đầu độc tư tưởng. Nó đánh mất đi bản năng con người, là con của ai nó không nhớ được. Lần thứ 2, tức là lần cuối nó đi là ngày 11/6/2020, đến ngày hôm nay cũng chưa có tung tích”, ông Thắng cho biết.

Trước đó, thông tin từ báo Người lao động cho biết, ngày 16/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An phát đi quyết định truy tìm Võ Thị Diễm My (23 tuổi). Diễm My được truy tìm để triệu tập về phục vụ công tác điều tra liên quan tới vụ án Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân xảy ra tại “Tịnh thất Bồng lai”.

Thời gian qua, công an tỉnh Long An nhận được đơn của người thân Diễm My về việc cô gái này mất tích. Ngoài ra, thời gian qua, gia đình cũng tố cáo về việc những người ở “Tịnh thất Bồng lai” có những hành vi lạm dụng, xâm hại đến Diễm My.