Chị N. cho biết đã nhiều lần bị chồng đánh đập dã man nhưng đỉnh điểm là vào ngày 6/4 khi chị bị chồng chém phải nhập viện.

Mới đây, Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) đã bắt tạm giam Hoàng Văn Vui (SN 1991, quê ở Tân Thịnh, Quang Bình, Hà Giang) để điều tra hành vi chém người trọng thương. Nạn nhân là chị Hoàng Thị N. (SN 1991, vợ Vui) hiện đang làm công nhân tại KCN Đình Trám, Bắc Giang).

Sáng 6/4, khi hai vợ chồng chuẩn bị đi làm thì xảy ra tranh cãi dẫn đến xô xát. Mâu thuẫn lên đỉnh điểm, Vui vớ con dao chém nhiều nhát vào đầu và gáy của vợ khiến nạn nhân gục xuống.

Nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm chạy sang can ngăn và đưa chị N. đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng, đồng thời trình báo sự việc với công an địa phương.

Nhận tin báo, Công an huyện Việt Yên nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan, tạm giữ hình sự đối tượng Hoàng Văn Vui để phục vụ công tác điều tra.

Mâu thuẫn cãi vã, chồng dùng dao chém liên tiếp vào đầu và gáy vợ - Ảnh minh họa: Internet

Hiện sức khỏe của chị Hoàng Thị N. đã ổn định, tỉnh táo và đang được gia đình chăm sóc tuy nhiên vẫn chưa hết bàng hoàng vì những gì đã xảy ra.

Chị N. cho biết hai vợ chồng cùng quê Hà Giang. Trong thời gian chị làm công nhân ở Bắc Giang thì quen biết với Vui rồi nên duyên vợ chồng vào năm 2018. Sau đó, cả hai tiếp tục thuê trọ sống ở thôn Chùa, xã Tăng Tiến, Việt Yên, Bắc Giang và đi làm công nhân.

Những tưởng cuộc sống sau kết hôn sẽ hạnh phúc, nào ngờ hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Đã nhiều lần chị N. bị chồng đánh đập dã man nhưng đỉnh điểm là vào ngày 6/4 khi chị bị chồng chém phải nhập viện.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục thu thập chứng cứ, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

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