Mâu thuẫn cãi vã, chồng dùng dao chém liên tiếp vào đầu và gáy vợ gây trọng thương

Xã hội 11/04/2019 15:16

Chị N. cho biết đã nhiều lần bị chồng đánh đập dã man nhưng đỉnh điểm là vào ngày 6/4 khi chị bị chồng chém phải nhập viện.

Mới đây, Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) đã bắt tạm giam Hoàng Văn Vui (SN 1991, quê ở Tân Thịnh, Quang Bình, Hà Giang) để điều tra hành vi chém người trọng thương. Nạn nhân là chị Hoàng Thị N. (SN 1991, vợ Vui) hiện đang làm công nhân tại KCN Đình Trám, Bắc Giang). 

Sáng 6/4, khi hai vợ chồng chuẩn bị đi làm thì xảy ra tranh cãi dẫn đến xô xát. Mâu thuẫn lên đỉnh điểm, Vui vớ con dao chém nhiều nhát vào đầu và gáy của vợ khiến nạn nhân gục xuống.

Nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm chạy sang can ngăn và đưa chị N. đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng, đồng thời trình báo sự việc với công an địa phương.

Nhận tin báo, Công an huyện Việt Yên nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan, tạm giữ hình sự đối tượng Hoàng Văn Vui để phục vụ công tác điều tra. 

Mâu thuẫn cãi vã, chồng dùng dao chém liên tiếp vào đầu và gáy vợ gây trọng thương - Ảnh 1
Mâu thuẫn cãi vã, chồng dùng dao chém liên tiếp vào đầu và gáy vợ - Ảnh minh họa: Internet

Hiện sức khỏe của chị Hoàng Thị N. đã ổn định, tỉnh táo và đang được gia đình chăm sóc tuy nhiên vẫn chưa hết bàng hoàng vì những gì đã xảy ra.

Chị N. cho biết hai vợ chồng cùng quê Hà Giang. Trong thời gian chị làm công nhân ở Bắc Giang thì quen biết với Vui rồi nên duyên vợ chồng vào năm 2018. Sau đó, cả hai tiếp tục thuê trọ sống ở thôn Chùa, xã Tăng Tiến, Việt Yên, Bắc Giang và đi làm công nhân.

Những tưởng cuộc sống sau kết hôn sẽ hạnh phúc, nào ngờ hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Đã nhiều lần chị N. bị chồng đánh đập dã man nhưng đỉnh điểm là vào ngày 6/4 khi chị bị chồng chém phải nhập viện.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục thu thập chứng cứ, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Chân dung nghịch tử cầm dao chém bố mẹ ruột nguy kịch lúc rạng sáng

Chân dung nghịch tử cầm dao chém bố mẹ ruột nguy kịch lúc rạng sáng

Sau khi chém bố trọng thương, nam thanh niên này chém tiếp mẹ mình khi bà lao vào can ngăn.

Xem thêm
Từ khóa:   vợ chồng cãi nhau bạo lực gia đình chồng chém vợ

TIN MỚI NHẤT

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 48 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 4 giờ 48 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 48 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 6 giờ 48 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 7 giờ 48 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 8 giờ 48 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 9 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản