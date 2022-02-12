Luật sư Nguyễn Anh Thơm tiết lộ diễn tiến mới trong vụ việc bé gái 8 tuổi bị 'dì ghẻ' bạo hành ở TP.HCM

Xã hội 12/02/2022 08:49

Liên quan đến vụ việc của bé gái 8 tuổi, cơ quan điều tra đã cấp thông báo về việc đăng ký bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các luật sư.

Vào ngày 11/2, Trưởng văn phòng Luật sư Nguyễn Anh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) - Luật sư Nguyễn Anh Thơm cho biết 3 luật sư bảo vệ quyền lợi của bé gái 8 tuổi đã được cơ quan điều tra chấp nhận.

Trước đó, vào ngày 17/1/2022, ông đã cùng mẹ cháu bé V.A. làm việc với cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (PC 01) về các nội dung liên quan đến vụ án và việc mời luật sư bảo vệ quyền lợi cho cháu bé. Tại buổi làm việc, mẹ cháu bé thống nhất với cơ quan điều tra mời 3 luật sư bảo vệ quyền lợi miễn phí. Do đó, dựa trên cơ sở đó, cơ quan điều tra đã cấp thông báo về việc đăng ký bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các luật sư, bao gồm:

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Chi hội Luật sư, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM.

Luật sư Phạm Công Hùng, Giám đốc Công ty Luật TNHH MTV Công Hùng và cộng sự - Đoàn luật sư TP.HCM.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm, trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh, thuộc đoàn luật sư Thành phố Hà Nội.

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Luật sư Nguyễn Anh Thơm cho biết 3 luật sư bảo vệ quyền lợi của bé gái 8 tuổi đã được cơ quan điều tra chấp nhận - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, luật sư Thơm cũng nêu quan điểm của mình về hành vi phạm tội của bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái. Vị luật sư chia sẻ: "Hành vi phạm tội của bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã xâm phạm đến quyền được bảo vệ về thân thể, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và xâm phạm tính mạng con người, đặc biệt tính mạng trẻ em, là người yếu thế được Hiến pháp, pháp luật, Công ước quốc tế quyền trẻ em bảo vệ. Do đó, cần thiết phải xử lý nghiêm minh nhất theo quy định của pháp luật".

Đồng thời, hành vi của "dì ghẻ" Quỳnh Trang còn thể hiện bản tính ác độc, không còn tính người, trong cùng một thời gian liên tục đã phạm 2 tội. Trong đó có tội Giết người theo Khoản 1 Điều 123 là tội đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết định khung tăng nặng (giết người dưới 16 tuổi, có tính chất côn đồ, cố ý thực hiện tội phạm đến cùng,…); và tội Hành hạ người khác theo quy định tại Khoản 2 Điều 140 Bộ luật hình sự. Ông Thơm cho rằng, việc cần thiết phải loại trừ vĩnh viễn đối tượng này khỏi xã hội là có căn cứ và đúng quy định của pháp luật.

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Hành vi của Quỳnh Trang đã thể hiện bản tính không còn tính người, trong cùng một thời gian liên tục đã phạm 2 tội - Ảnh: Người lao động

Đối với hành vi của người bố Nguyễn Kim Trung Thái, cơ quan điều tra khởi tố Thái về 2 tội danh Hành hạ người khác và Che giấu tội phạm, đây là quyết định tố tụng ban đầu. Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ vụ án, nếu có căn cứ thì ông sẽ cùng các luật sư đồng nghiệp kiến nghị xử lý Thái đồng phạm với Trang về hành vi Giết người.

Ngoài ra, nếu trong quá trình điều tra, có căn cứ xác định ngày 22/12, Thái trực tiếp hoặc gián tiếp biết Trang đánh A. song không những không can ngăn mà còn giúp sức về mặt tinh thần, bỏ mặc cho đối tượng đánh chết con thì sẽ phải chịu trách nhiệm đồng phạm Giết người, với lỗi Cố ý gián tiếp theo Khoản 2 Điều 10 Bộ luật Hình sự.

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Hành vi của bố ruột Trung Thái bỏ mặc cho đối tượng đánh chết con thì sẽ phải chịu trách nhiệm đồng phạm 'Giết người' - Ảnh: Internet

Luật sư Thơm khẳng định: "Có thể thấy, hành vi của người bố là vô cảm, lạnh lùng, tàn ác khi cùng Nguyễn Võ Quỳnh Trang tham gia hành hạ, đánh đập cháu suốt thời gian dài. Cháu gái đã thiếu thốn tình cảm của mẹ do bị ngăn cản gặp, nhưng Thái không thương yêu, bù đắp cho con mà lại để người tình đánh bé tử vong, nên cần phải xử lý nghiêm minh nhất".

Hiện nay vụ án đã và đang được Cơ quan điều tra quyết liệt điều tra theo quy định của Bộ luật tố tụng, để đưa các đối tượng ra xét xử.

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